“Türkler yazlık almak için Macaristan’ın köy evlerini tercih ediyor”

İSTANBUL - Kovid-19 sürecinde dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Türkiye’de de uzaktan çalışmanın yaygınlaşması, yaşam alanları ile çalışma alanlarının birleşmesine neden oldu. Gayrimenkul tercihlerinde öncelikler değişirken Gurcan Invest kurucu ortağı Bedrettin Gürcan’ın verdiği bilgiye göre Macaristan’da fiyatı 10 bin euro ile 20 bin euro arasında değişen satılık gayrimenkullere Türk vatandaşları ilgi gösteriyor. Gürcan, noterden alınacak vekalet sayesinde Macaristan’a gitmeden satın alım ve tapu gibi resmi prosedürlerin kolaylıkla yürütülebileceğini, hem yatırım yapmak isteyen hem de tatilini farklı bir ülkede sakin bir yerde geçirmek isteyen Türk vatandaşlarının Macaristan’a ilgi gösterdiğini söyledi. Gürcan, “Özellikle Macaristan’daki suç oranının düşük seviyelerde olması, tatilini ailesiyle farklı ülkelerde yaparken güvende olmak isteyenleri Macaristan’da gayrimenkul sahibi olmaya yöneltiyor. Ayrıca gayrimenkul sahiplerine vize başvurularında da kolaylık sağlanıyor.” dedi.

“İSTER YAZLIK İSTER YATIRIM”

Türk vatandaşlarının Macaristan’daki köy evlerini tercih etmesinde imkanlardaki çeşitliliğin büyük rol oynadığını söyleyen Bedrettin Gürcan “2 bin ile 5 bin metrekare arasında değişen ve 10 bin eurodan başlayarak metrekaresi ve mimarisine göre 20 bin euroya kadar çıkan gayrimenkuller, ucuz ve akıllı yatırım için de önemli fırsatlar sunuyor. Hukuken sorunsuz, yabancılar tarafından satın alınmaya uygun ve de fiyat/kalite performansında en iyi olanlar arasından uzun bir çalışma sonrasında özel bir portföy oluşturduk. Evlerin yaklaşık 5-10 dönüm arsaya sahip olması, bazı evlerde üzüm bağları gibi bahçelerin bulunması, yetiştiricilik yapmak isteyen veya bu alanları farklı şekilde değerlendirmek isteyenlerin tercih sebebi oluyor. Satın aldıkları evleri yazlık gibi tatil amaçlı kullanmak isteyenler ise vizelerini alarak yılda 3 ile 6 ay kalabiliyorlar. Belirli şartlar sağlandığında oturma izni noktasında da ev sahiplerine kolaylık sağlanıyor. Böylece AB vatandaşı olmadan seyahat kolaylığının önü de açılmış oluyor.” ifadelerini kullandı.

“GÜVENLİ LOKASYON TERCİH SEBEBİ”

Macaristan’ın gelişmiş ulaşım imkanlarına sahip köy evlerinin güvenli bir lokasyonda bulunması nedeniyle tercih edildiğini belirten Gürcan, “Macaristan Orta Avrupa’nın tam kalbinde kalan ve 7 farklı Avrupa ülkesine komşu bir ülke. Avrupa’nın en büyük göllerinden biri olan ve de Macar Denizi olarak bilinen Balaton gölü yakınlarında ya da Eger Pecs gibi dünyaca ünlü üzüm bağlarına yakın bölgelerde pek çok ev satılıyor. Köy evleri Budapeşte’ye 1 saat, Viyana'ya 2 saat, Avusturya, Hırvatistan ve Slovenya’ya ise birkaç saat uzaklıkta. Farklı ülkelere yakın olması, özellikle gezginler için oldukça avantajlı. Ancak öncelikli tercih sebebi, aileler için güvenli olması. Gurcan Invest olarak Macaristan’da bölgelerinde suç oranlarını detaylıca inceliyor ve suç oranının en düşük olduğu bölgeleri belirliyoruz şeklinde konuştu.

SÜREÇ 1 AYDA TAMAMLANIYOR

Macaristan'da ev sahibi olmanın yasal prosedürleri ile ilgili de bilgi veren Bedrettin Gürcan, “Macaristan’da alım satım için aracılara komisyon ödemesi yapılırken Gurkan Invest kendi portföyündeki gayrimenkuller için komisyonsuz alım kolaylığı sağlıyor. Sadece yüzde 4 tapu harcı alınıyor. Macaristan’da gayrimenkul satin alımlarının avukat danışmanlığında yürütülmesi gerektiğinden şahsen başvuru yapılamıyor. Avukat masrafı ise alınacak gayrimenkulun toplam tutarına göre 1.000-1.500 euro arasında değişiyor. AB vatandaşları olmayanlar için alınması gereken zorunlu izinleri ve tapu devir süreçlerini Budapeşte merkezli partner hukuk ofisimizin asistanlığı ile müşterilerimizin Macaristan’a gelmesine gerek olmadan çözebiliyoruz. Türkiye’den alınacak bir noter vekaleti ile Macaristan’a gitmeden işlemler halledilebilirken, bütün süreç 1 ay içinde tamamlanıyor. Tamamen yasal olan bu süreçte herhangi bir problemle de karşılaşılmıyor. Evin satın alımınından sonraki süreçte de inşaat izni gibi prosedürler oldukça kolay. Ayrıca konteyner ev gibi farklı çözümler de mümkün.” dedi.



YAŞAMIN AVRUPA GENELİNE GÖRE UCUZ OLMASI DA CAZİP GELİYOR

Macaristan’ın tercih sebeplerinden birinin de Türkiye’nin popüler yazlık beldelerine kıyasla hem yaşam hem de tatil maliyeti bakımından çok daha ucuz bulunması olduğunu kaydeden Bedrettin Gürcan, “9,7 milyon nüfusu ile gayri safi yurt içi hasılası kişi başı 24 bin 515 euro olan Macaristan’da asgari ücret, son kayıtlara göre 495 euro, yani 4.194 Türk lirası. Temel gıdaları içeren bir alışveriş ise yaklaşık 7,5 euroya yani 70 Türk lirasına denk geliyor. Köy evlerinin bulunduğu bölgelerde bu maliyetlerin daha da düştüğünü söylemek mümkün. Hal böyle olunca Macaristan’da mülk sahibi olmak, yaşamın ucuz oması bakımından da cazip geliyor. Üstelik 7 farklı ülkeye sınırı olan ve diğer Avrupa ülkeleriyle gelişmiş otoban ve tren ağı olan Macaristan’dan pek çok ülke kolaylıkla ziyaret edilebilir. Bu açıdan bakıldığında sadece Macaristan değil Avrupa’nın en merkezi ülkelerinden birinde gayrimenkul alım fırsatı sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.