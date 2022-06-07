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TÜSİAD Başkanı Turan: Her yıl 18 milyon ton gıdayı israf ediyoruz

TÜRK Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, gıda fiyatlarındaki artışta birçok önemli faktörün olduğunu belirterek, "Her yıl dünyada 1,3 milyar ton, ülkemizde ise 18 milyon ton gıdayı israf ediyoruz. Küresel olarak yaptığımız gıda israfı, tarımsal üretimin 3'te 1'i" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Haziran 2022 Salı 14:10
TÜSİAD Başkanı Turan: Her yıl 18 milyon ton gıdayı israf ediyoruz

Eskişehir Sanayi Odası'nca (ESO) düzenlenen 'Eskişehir Sanayi Kongresi', ESO Meclis Salonu'nda yapıldı. Kongreye TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli ile çok sayıda sanayici katıldı. TÜSİAD Başkanı Turan, gıda fiyatlarının artışında birçok önemli faktörün olduğunu ve en önemlisinin de Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan tedarik zinciri kesintilerinin olduğunu söyledi.

TEDARİK ZİNCİRİ SIKINTISI

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gıda fiyatlarının artışında etkili birçok önemli faktör bulunduğunu kaydeden Turan, "Tarımsal girdi fiyatlarındaki artışın yanı sıra pandemi süreci ve son olarak Rusya-Ukrayna savaşının yaşattığı tedarik zinciri kesintileri; bu faktörlerin başında geliyor. Her yıl dünyada 1,3 milyar ton, ülkemizde ise 18 milyon ton gıdayı israf ediyoruz. Küresel olarak yaptığımız gıda israfı, tarımsal üretimin 3'te 1'i. Gıda fiyatlarının artışında; üretim maliyetlerindeki artış kadar iklim değişikliği kaynaklı gelişmeler de etkili. Küresel olarak sınırlı kaynaklarımızı tarım ve gıda sektöründe israfı azaltacak ve verimliliği artıracak şekilde kullanmaya olan ihtiyacımız bugün her zamankinden daha fazla" diye konuştu.

'YEŞİL DÖNÜŞÜM' HEDEFİ

Yeşil dönüşüm hedefleriyle yeni istihdam alanlarının açılacağını belirten Turan, şöyle konuştu:

"Yeşil dönüşüm hedefleriyle oluşacak yapının getireceği fırsatlar yeni rekabet alanlarını içinde barındırıyor. Çevresel faydaların yanında yeşil dönüşüm süreçleri; yeni iş modellerini, yeni istihdam alanlarını beraberinde getiriyor. Bugün en büyük mücadele alanlarımızdan biri; iş gücümüzün becerilerini yeni istihdam dinamiklerine göre dönüştürmek. Yeşil ve dijital ekonomiye geçiş için insanın yetkinliklerinin gelişimini de önceliklendirmemiz gerekiyor. Öte yandan sürecin başarısının anahtarlarından biri de yeşil dönüşümün gerektireceği politikaların etkilediği kesimler açısından adil geçişi teşvik eden stratejilerin kapsayıcı bir şekilde hayata geçirilmesi olacak."

Konuşmaların ardından mesleğinde 10'uncu, 20'nci, 30'uncu, 40'ıncı ve 50'nci yılını dolduran sanayicilere plaketleri verildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TÜSİADBaşkanOrhan TuranGıda FiyatlarıGıda
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