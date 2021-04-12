TÜSİKON GENEL BAŞKANI ORHAN BEŞİKTEPE ` DEN RAMAZAN AYI VE ESNAFA DESTEK MESAJI

HABER: DİNÇER KARACALAR

Üreticiler Sanayiciler ve İş Adamları Konfederasyonu ( TÜSİKON ) Genel Başkanı Orhan Beşiktepe, Ramazan ayı münasebetiyle yazılı bir açıklama yaparak insanlık âlemini, kardeşlik, barış ve huzur iklimine davet eden, sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışmayı sosyal hayatın en ulvi dayanakları olarak kabul eden, Tüm İslam Âleminin Ramazan-ı Şerif’ini Tebrik Eder, Yüce Mevla’mızdan Hayırlara Vesile Olmasını Niyaz Ederim dedi.

BAŞKAN BEŞİKTEPE, Dünyayı etkisi altına alan ve özellikle Kasım ayı itibariyle Türkiye’de de vaka sayılarında ciddi artış görülen korona virüs salgını nedeniyle Kasım ayının ikinci haftasında Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle esnaflara yönelik kapatma ve saat sınırlaması gibi uygulamalar devreye alınmıştır. Bu süreçte işyerleri kapanan deyim yerindeyse kan ağlayan esnafın yüzünü yeni açıklanan tedbirler ve desteklerin tam yeterli olmadığını zarar eden esnafın Ramazan’ı şerifin gelmesi ile daha ciddi yardımların yapılmasının önemli olduğunu belirtti.

Ramazan ayının aynı zamanda bir yardımlaşma ve paylaşma mevsimi olduğunun altını çizen Başkan Beşiktepe,, “Zekatlarımızla, fitrelerimizle, sadakalarımızla, kardeşliğimiz pekişmekte, gönüller birleşmekte ve hayat bereketlenmektedir. Bu sebeple bölge başkanlarımıza ve il temsilcilerimize görevler düşüyor. İşyerlerini kapatmak zorunda kalan esnafımıza zekât ve fitrelerini vermek isteyen diğer üretici ve sanayicimize yardımcı olarak arada köprü olmalıyız dedi.

Salgın sebebiyle kalabalık iftar sofralarımız olmayacak ama bu durum iftarlarımızı paylaşmaya asla engel değildir. Yapacağımız aynî ve nakdî yardımlarla fakirin, fukaranın iftar sofralarında gönüllerimizi ve dualarımızı buluşturacağız.” Bu süreçte gerek iş yerlerini kapatmak zorunda kalan, gerekse de çalışma saatlerine sınırlama getirilen esnafa destek olmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Başkan Beşiktepe , “Asıl iş bundan sonra halkımızda. Vatandaşlarımız da, kendi semtindeki küçük esnaftan alışveriş yaparak onlara destek olmalı. Bu süreci ancak birlikte aşabileceğimiz unutulmamalı” dedi.