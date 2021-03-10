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TÜSİKON GENEL BAŞKANI ORHAN BEŞİKTEPE`DEN MİRAÇ KANDİLİ KUTLAMA MESAJI

Türkiye Üreticiler Sanayiciler ve İş Adamları Konfederasyonu ( TÜSİKON ) Genel Başkanı Orhan Beşiktepe, "Miraç Kandili" dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
10 Mart 2021 Çarşamba 11:23
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TÜSİKON GENEL BAŞKANI ORHAN BEŞİKTEPE`DEN MİRAÇ KANDİLİ KUTLAMA MESAJI

HABER: DİNÇER KARACALAR


Başkan Beşiktepe, mesajında şu ifadelere yer verdi;

Üç ayların başlangıcında idrak ettiğimiz Regaip Kandilinin ardından feyiz ve bereketin arttığı bir başka mübarek gece olan Miraç Kandiline erişmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Bizleri karanlıktan, ahlaki erdemlerin ışığına sevk eden bu kutlu gecenin ve gecelerimizin anlamını kavramaya çalışmalı, bizleri mutlu bir ahiret hayatına götürecek prensipleri hatırlayarak, insani ve dini vazifelerimizi yerine getirmeye özen göstermeliyiz.

Bu müstesna gecede gönül dünyamızı kirleten kötü duygulardan arınmayı, sağlıklı, mutlu, birlik ve beraberliğimizin devamı ve bütün insanlığın huzur bulmasını temenni ediyor tüm İslâm âleminin Miraç Kandilini tebrik ediyorum.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
TüsikonOrhan BeşiktepeMiraç Kandili
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