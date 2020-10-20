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Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'ne Kuzeyboru imzası

Türkiye'nin en büyük yatırımlarından biri olan BOTAŞ tarafından yapılan Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisleri'nde, Kuzeyboru firması tarafından üretilen borular kullanılıyor. Kuzeyboru Şantiye Mühendisi Kazım Ekin, ''Türkiye’nin en önemli projelerinden birisinde var olmak ve buraya çelik takviyeli koruge borularımızı getirmek bizim için değerli bir iş'' dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Ekim 2020 Salı 17:32
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Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'ne Kuzeyboru imzası

AKSARAY - BOTAŞ tarafından yapılan Tuz Gölü'nün yaklaşık 40 kilometre güneyinde Sultanhanı ilçesinde 5,4 milyar metreküp kapasiteli yer altı doğal gaz depolama tesisin yapımı devam ediyor. Yer altı tabakasının yaklaşık 1000 ile 1500 metre altında, kalınlığı ortalama 1500 metre olan tuz tabakası, 120 kilometre uzaklıktaki Hirfanlı Barajı'ndan getirilen tatlı su ile çözülmesi sağlanıp, kaverna (suni mağara) oluşturuldu. Her biri ortalama 630 bin ile 780 metreküp kapasiteli 52 kaverna ile toplam kapasitesi 5,4 milyar metreküpe ulaşmış olacak. 

Ülkenin en büyük yatırımlarından biri olan doğal gaz depolama tesisinde ise Aksaraylı firma olan Kuzeyboru tarafından üretilen borular kullanılıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Kuzeyboru Şantiye Mühendisi Kazım Ekin, önemli bir projede kendi ürettikleri ürünlerin kullanılmasından memnun olduklarını dile getirdi. Ekin, şunları söyledi:

''Türkiye’nin en önemli projelerinden birisinde var olmak ve buraya çelik takviyeli koruge borularımızı getirmek bizim için değerli bir iş. Üretimini yapmış olduğumuz spiral sarımlı çelik takviyeli koruge boruda yüksek teknik bilgimiz, tecrübemiz ve üretim hızımız Kuzeyboru’nun bu büyük projede tercih edilmesini sağlamıştır. Bu projeyle ülkemizde özellikle talebin arttığı kış aylarında, gelen kaynaklarda yaşanabilecek aksamaları ortadan kaldıracak. Biz de Kuzeyboru olarak ülkemizin böyle değerli projelerinde Kuzeyboru markasının tercih edilmesinden dolayı mutlu ve gururluyuz.” 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama TesisiKuzeyboru Imzası
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