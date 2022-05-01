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ULUSKON Başkanı Atasoy’dan 1 Mayıs mesajı

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
01 Mayıs 2022 Pazar 12:41
ULUSKON Başkanı Atasoy’dan 1 Mayıs mesajı

ANKARA

ULUSKON Başkanı Atasoy, yayımladığı mesajda, 1 Mayıs’ın emeğin, emektarın, alın terinin dayanışma ve yardımlaşmanın günü olduğunu söyleyerek, “Sosyal ve ekonomik gelişimimizin temel gücü olan tüm işçi ve emekçilerimizin bayramıdır. ULUSKON olarak işçilerimizin haklarını koruyacak birçok tedbir ve desteği hayata geçirmek için çalışmalar yürütmekteyiz. 1 Mayıs'ın ücretten sosyal haklara kadar bütün alanlarda işçilerimiz için iyileştirmelere vesile olmasını temenni ediyorum. Son dönemde tecrübe ettiğimiz bu zor günlerde başta toplumsal sağlığımız ve huzurumuz için canı pahasına çalışan sağlık emekçilerimiz olmak üzere, ülkemizin güçlenmesinde ve ekonomik kalkınmasında katkısı bulunan tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs emek ve dayanışma gününü kutluyor, bugünün kardeşlik, dayanışma, birlik ve beraberlik duygularımızın artmasına vesile olmasını temenni ediyorum” dedi. (DHA)

DHA

Son Güncelleme: 01.05.2022 12:43
Anahtar Kelimeler:
ULUSKON1 MayısMesaj
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