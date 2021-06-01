Uyumsoft’tan kadın girişimcilere çağrı; “Siz işletmenizi kurun, ekoCari ön muhasebenizi yönetsin”

HABER: DİNÇER KARACALAR

Türkiye’nin inovasyon lideri Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ, hayalleri için ilk adımı atan girişimci kadınları destekliyor. Firmasında %56'lık kadın çalışan oranına sahip olan teknoloji devi Uyumsoft AŞ, 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle kadın girişimciler tarafından kurulan şirketler için hazırladığı “Girişimciler Kampanyası” kapsamında, ön muhasebe yazılımı olan ekoCari programını ilk 6 ay ücretsiz veriyor ve her ay 50 adet e-Belge (e-Fatura, e-Arşiv fatura) hediye ediyor. Nisan ayında başlayan ve 31 Aralık 2021 tarihinde sona erecek olan kampanyaya, girişimci kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

İlk 6 ay ücretsiz, 7.’nci aydan itibaren ayda 55.50 TL ödenecek

Kampanyadan yararlanmak isteyen kadın girişimciler şirketlerini kurduktan sonra, Uyumsoft AŞ ile 24 aylık sözleşme imzalıyor. Kampanya kapsamında ilk 6 ay ekoCari’yi ücretsiz kullanıyor, kampanya süresi boyunca ekoCari ile ön muhasebe işlemlerini yapıyor ve ayrıca her ay 50 adet e-Belge (e-fatura, e-arşiv fatura) oluşturabiliyor. 7’ci aydan itibaren, ayda sadece 55.50 TL ödeme yapıyor. Kampanyanın koşulları hakkında, web sitesinden bilgi alınarak, başvuru yapılıyor.

Web tabanlı ve kullanımı kolay ön muhasebe programı: ekoCari

Hayalleri olan ve işletmesini yeni kuran kadın girişimcilere tam destek veren Uyumsoft AŞ’nin ekoCari ürünü, bulut tabanlı kullanımı çok kolay, ön muhasebe programıdır. Kadın girişimciler, internetin olduğu herhangi bir yerden, cep telefonu, tablet veya bilgisayarları aracılığıyla, programını rahatlıkla kullanabilir. İlave bir server (sunucu) ihtiyacına, ürün cloud (bulut) tabanlı olduğu için ihtiyaç yoktur. Kısaca, girişimci kadınlar ekoCari programı sayesinde, stoklarını, carilerini, alışlarını ve satışlarını internet olan her yerden takip edebilirler, aynı zamanda raporlarını alabilirler. Senetlerini, çeklerini de program üzerinden takip edebilirler.

Uyumsoft AŞ, 25’inci yılında 40 bin ve üzerindeki yerli ve global müşterisinin uçtan uca dijital dönüşümünü sağlıyor. Ürün ailesinde; ekoCari (Ön Muhasebe Ticari Paket Programı)’nın yanı sıra, Kurumsal Kaynak Planlama uyumERP (bulut, mobil), Müşteri İlişkileri Yönetimi uyumCRM (bulut, mobil), İnsan Kaynakları Yönetimi uyumHRM (bulut, mobil), e-Belge e-Uyum (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-SMM, e-Defter, e-İrsaliye ve diğer tüm e-Belgeler) uygulamaları, Ticari Paket Yazılımlar, ekoTicari (Kobi’lerin ERP’si), ekoHR, ekoSMMM (Mali Müşavir Yazılımı), Banka Bakiyem, uyumYEDEK, uyumİYS dahil 30’u aşkın yazılım ürünü yer alıyor.