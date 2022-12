Varank: Türkiye ekonomisini dünyadaki en rekabetçi 10 ekonomiden biri haline getireceğiz

SİVAS - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, devletin fabrika kurma dönemlerinin eskilerde kaldığını ve özel sektöre destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "Biz ekonomimizi özel müteşebbislerimizin desteğiyle büyüteceğiz. Onlar sayesinde Türkiye ekonomisini dünyadaki en rekabetçi 10 ekonomiden biri haline getireceğiz" dedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, toplu açılış, temel atma ve 58 yatırım yeri tahsis törenine katılmak üzere Sivas'a geldi. Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen törene Bakan Varank'ın yanı sıra, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Mehmet Habip Soluk, Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Milletvekili Ali Özyürek, kurum müdürleri, OSB'de faaliyet gösteren firmaların yetkilileri katıldı.



Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin her bir şehrini hak ettiği noktaya taşımak için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, "Sanayisi ivme kazanan Sivas, potansiyeline yaraşır işler yapmaya devam ediyor. Bugün 364 milyon lira yatırım bütçesine sahip 743 vatandaşımıza ekmek kapısı olan 11 tesisin açılışını gerçekleştiriyoruz. Şu anda içerisinde bulunduğumuz Demirağ Organize Sanayi Bölgesinde yaklaşık 2 milyar lira yatırım tutarına sahip 4 binin üzerinde istihdam sağlayacak fabrikaların da temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Bu yatırımlar tamamlandığında ülkemizin orta yüksek ve yüksek teknoloji üretim yelpazesini ve kapasitesini genişletecek ürünler ortaya çıkmış olacak. Ayrıca yatırımcılarımızın ivmesinin giderek arttığı Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’nde 58 firmamıza daha yatırım yeri tahsislerini sembolik olarak teslim edeceğiz. Bu tahsislerle beraber 9,5 milyar liraya yakın yatırımın ve 13 binin üzerinde istihdamın da önünü fiili olarak açmış olacağız" dedi.



'SİVAS'TAN DESTEĞİMİZİ ESİRGEMEDİK'



Bölgesel farkındalık politikalarıyla bölgelerin potansiyelini en iyi şekilde ortaya çıkaracak projeleri hayata geçirdiklerini aktaran Bakan Varank, "İşte bugün DAP ve Oran Kalkınma Ajansıyla desteklediğimiz toplamda 40 milyon lira bütçeye sahip eğitimden istihdama, tarımdan hayvancılığa birçok projenin resmi açılışını da birazdan gerçekleştirmiş olacağız. Bunların arasında ülkemizdeki yüksek teknolojili kabiliyetlerin gelişmesini sağlayacak Sivas inovasyon merkezi gibi vizyoner projeler de yer alıyor. Malumunuz biz Sivas’a hiçbir zaman elimiz boş gelmedik. Bugün de gördüğünüz gibi ellerimiz dolu dolu. Bütün bu yatırımlar vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Sivas gelişen ekonomisiyle büyük ve güçlü Türkiye yolunda önde giden şehirlerimizden bir tanesi. 4 organize sanayi bölgesi ve 14 sanayi sitesiyle gayri safi yurt içi hasılasını her gün artırmaya, ihracat rakamlarını her gün yükseltmeye devam ediyor. Şahsen bu artan başarı grafiğinde hükümetimizin katkılarının da altının özellikle çizilmesi gerektiğine inanıyorum. Biz hiçbir zaman Sivas’tan desteğimizi esirgemedik. 2002’den günümüze Sivas’ta yapılacak yeni ya da ilave yatırımlar için 773 yatırım teşvik belgesi düzenledik, 10 milyar liraya yakın sabit yatırımın ve 22 bin istihdamın önünü açtık. Sadece bugün açılışını yaptığımız ve temelini attığımız fabrikalar için 1,7 milyar liraya yakın yatırım tutarına sahip 15 teşvik belgesi düzenledik. Tabi Sivas için sadece üretmek yetmez. Sivas’a orta yüksek ve yüksek teknolojiyi de geliştirmek ve üretmek yakışır. Bu manada biz bir taraftan sanayi alt yapısını güçlendirmek için adımlar atarken diğer taraftan Sivas’tan yenilikçilik ekosistemini kalkındırmak amacıyla Sivaslının önünü açmak amacıyla da destekler verdik. Şu anda Sivas'ta bir yazılım firmasının her ay 100 bin dolara varan ihracat yaptığını okuduk. Eğitimin önemli şehirlerinden biri olan Sivas'ta yazılım ihracatı yaptığımızı da görebiliyoruz. Sivas'ın potansiyeli neyse oralara yatırım yapıyor ve karşılığını da alıyoruz. Biz bütün desteklerimize 2023 ve sonrasında da devam edeceğiz" diye konuştu.



'BÜYÜME RAKAMLARI TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ POZİSYONUNU TEYİT ETTİ'



Dünyada yaşanan büyük çalkantılara rağmen Türkiye'nin kararlı bir şekilde hedeflerine doğru ilerlemeye devam ettiğini anlatan Bakan Varank şunları söyledi:



"Son 20 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her türlü sınamadan alnımızın akıyla çıkmayı başardık. 2008 küresel krizini hatırlayın. Devasa bankaların battığı, Avrupa'nın en büyük ekonomilerinin sarsıldığı bir ortam vardı. İrlanda, Portekiz ve Yunanistan dış borçlarını ödeyemez bir noktaya gelmişti. Hamdolsun birz o zorlu dönemi tabiri caizse hafif sıyrıklarla atlattık. Sayın Cumhurbaşkanımız 2008 yılında bu kriz bize teğet geçecek dediğinde kimse inanmadı. Ama geldik gördük ki 2008 krizini en doğru şekilde yöneten ülkelerden biri Türkiye olmuştur. Peşinden ekonomimize kasteden Gezi olayları, sonrasında ülkemizi tamamen teslim almaya çalışan hain darbe girişimini hep beraber püskürttük. Bunların her biri ekonomimiz üzerinde ciddi baskılar oluşturdu. Maalesef dünya bugün de yüzyılın en büyük ekonomik sınavıyla karşı karşıya. Pandeminin ardından Rusya-Ukrayna savaşının yıkıcı ekonomik etkileri tüm hızıyla sürüyor. Biz de Türkiye olarak bu krizden az ya da çok etkileniyoruz. Ancak biz sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2008 ekonomik krizinden nasıl çıktıysak pandemi ve savaş ortamının getirmiş olduğu bu küresel çalkantıdan da Allah'ın izniyle çıkacak güce sahibiz. Nitekim 2 gün önce açıklanan büyüme rakamları Türkiye'nin güçlü pozisyonunu teyit etti. Avrupa ekonomisi durgunlukla mücadele ederken, Ülkemiz üçüncü çeyrekte yüzde 3,9 büyüme kaydetti. İhracatta da başarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Birileri sürekli Türkiye'de fabrika mı var demeye, yatırımcılarımızı görmezden gelmeye devam etsin. Bu büyüme ve ihracat rakamları emin olun öyle kendiliğinden olmuyor. Hükümetimizin kurduğu altyapılar üzerinde yükselen fabrikalar bugün ihracat ve büyümede başrolü oynuyor. 19 yıl önce 192 olan organize sanayi bölgelerimizin sayısı şu anda 345'e ulaştı. Son 1 yılda 18 yeni organize sanayi bölgesi kuruldu. Bugün 124 organize sanayi bölgesinde yüzde yüz doluluğa ulaştık. Sadece organize sanayi bölgelerinin içerisinde 4900'e yakın fabrikanın inşaatı devam ediyor. Yatırımcılarımızın yoğun talepleri nedeniyle Tüm Türkiye'de 33 yeni organize sanayi bölgesi kurmak için sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Cari açığın azaltılmasına önemli katkılar sağlayacak endüstri bölgelerinin sayısı şu anda 29'a ulaştı. Bu yılın ilk 10 ayında 413 milyar lira sabit yatırım tutarına sahip 10 bin 187 yatırımın hayata geçmesi için teşvik belgesi verdik."



'ÖZEL SEKTÖRÜ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'



Birilerinin hala bundan yüzyıl öncesinin anlayışıyla takılmış bir şekilde sürekli devlet fabrika kurmuyor diye sayıkladığını ifade eden Bakan Varank şöyle devam etti:



"Biz özel sektöre rakip olmak yerine önlerini açmaya devam edeceğiz. 20 yıldır yaptığımız gibi alt yapı yatırımları yaparak sanayilerimizi. İhtiyaç duyduğu finansman istihdamlarını geliştirerek müteşebbislerimize yardımcı olmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz yakın zamanda sayın Kılıçdaroğlu Sivas’a geldi. Burada bir takım açıklamalarda bulundu. Dedi ki, şu 19 senede açılan bir tane fabrika mı var? Bakın biz bugün 11 tane tesisin açılışını gerçekleştiriyoruz. 58 tane müteşebbisimize yerlerini teslim ediyoruz. Birileri halen 'devlet fabrika kursun' diyorsa, o devirler eskide kaldı. Şu anda Tezmaksan tesisinin içerisindeyiz. Yani devlet olarak biz buraya rakip mu olalım? Biz de fabrika mı kuralım? Bir de beyefendi o kadar geçmişte kalmış ki diyor ku, '19 yılda devletin kurduğu bir çimento fabrikası var mı' diyor. Ya insaf Türkiye şu anda dünyanın en büyük 5 çimento üreticisinden bir tanesi. Dünyada en fazla çimento ihracatı yapan ikinci ülke. Hala devletin çimento fabrikası kurmaya ihtiyacı mı var. Süt işleme tesisinden bahsediyor. İşte bugün belediyemizin İl Özel İdare ile birlikte yaptığı süt işleme tesisini açıyoruz. Ben Ankara'dan kamu iktisadi teşekkülü oluşturmaya başlarsam bu ekonomi emin olun artık yürümez hale gelir. Biz özel sektörü desteklemeye devam edeceğiz. Yatırımların önünü açmaya devam edeceğiz. Eğer sayın Kılıçdaroğlu fabrika görmek istiyorsa, buradan çağrı yapayım, benden biraz çekiniyormuş, ben gelmeyeyim, buradaki 58 fabrikanın temel atma törenine siz kendisini davet edin. Gelsin o temelleri sizlerle beraber görsün. Benden de çekinmesine gerek yok. Gelsin baksın bakalım Türkiye'de yatırım var mı, fabrikalar açılıyor mu görsün. Biz ekonomimizi özel müteşebbislerimizin desteğiyle büyüteceğiz. Onlar sayesinde Türkiye ekonomisini dünyadaki en rekabetçi 10 ekonomiden biri haline getireceğiz. İnşallah bu kararlılıkla da da yolumuza devam edeceğiz."



AK PARTİ MİLLETVEKİLİNİN BABASININ CENAZESİNE KATILDI



Törenin ardından Bakan Varank tarafından Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde yer tahsisi yapılan 58 firmaya belgeleri takdim edildi. Bakan Varank daha sonra dün yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci'nin babası Ali Osman Ekinci'nin cenaze namazına katıldı. Yukarı Tekke Mezarlığı Ayyıldız Camisi'nde cuma namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Ekinci'nin cenazesi aile kabristanlığına defnedildi. Bakan Varank, Semiha Ekinci ile bir süre sohbet ederek başsağlığı diledi.