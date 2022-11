Yerli seramik üreticisi, 30. yılını UNICERA Fuarı’nda kutlayacak 

1992’de porselen fabrikası olarak kurulan Seranit, Uluslararası Seramik ve Banyo Fuarı UNICERA’da 30. yaşını kutlayacak. Alanında Türkiye’nin en büyük, dünyanın ikinci büyük ihtisas fuarı UNICERA, bu yıl 7-11 Kasım tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. En yeni seramik ve banyo ürünlerini fuarda görücüye çıkaracak markanın 1.300 metrekarelik standında, Vanucci’nin yeni mutfak modelleri de sergilenecek.

HER MEKANA UYGUN ÜRÜNLERİ SERGİLEYECEK

Fuar öncesinde bilgi veren Seranit Genel Müdürü Nadir Erze şunları paylaştı:

“Banyoda Seranit, mutfakta Vanucci markalarımızla en yeni koleksiyonlarımızı her yıl olduğu gibi ilk kez UNICERA’da sergiliyoruz. Mimar, iç mimar ve sektör profesyonellerinin yoğun ilgi gösterdiği fuarda bu yıl 30. yaşımızı da kutlayacağız. ‘Seranit Hayatınıza Değer Katar’ mottosuyla tasarladığımız stantta, bir bebeğin doğumundan 30 yaşına kadarki yolculuğunda attığı her adımda yanında olduğumuzu vurgulayacağız. Mağaza, yenidoğan hastane odası, okul, kantin, ev gibi alanlarda misafirlerimizi yolculuğa çıkaracağımız stantta, her mekana uygun değer katan ürünlerimize dikkat çekeceğiz.”

YURT DIŞINDA AVRUPA VE AMERİKA’DA BÜYÜYOR

2023 koleksiyonunda profesyonellere ilham verecek çok sayıda ürün, renk, desen, malzeme, yüzey özelliğine sahip ürünler bulunduğuna dikkat çeken Nadir Erze, “Markamızın 30. yaşını, sektörümüzün buluşma noktası UNICERA’da kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 30 yıldır ürünlerimizi hayata, mekanlara ve çevreye değer katan kalite anlayışıyla ulusal ve uluslararası standartlarda üretiyoruz. Fuardaki 1.300 metrekarelik stantlarında, seramikte sınırsız formların sergileneceği özel bir alan oluşturacaklarını belirten Seranit Genel Müdürü Nadir Erze, “Seranit olarak 10x10 santimetreden 90x135 santimetreye uzanan ebatta geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. 60 ülkedeki 300’e yakın satış noktasında hizmet veriyoruz. Almanya, Fransa ve ABD’de şirketlerimiz aracılığıyla faaliyet gösteriyoruz. Bu yıl yurt dışındaki showroom ve depolarımızın sayısını artırdık. İhracatta öncelikli pazarlarımız ise Avrupa ve Kuzey Amerika” dedi.

“30. YAŞIMIZI DAHA DA GÜÇLENMİŞ OLARAK TAMAMLIYORUZ”

Stantta Vanucci Mutfak & Banyo markasının 2023 koleksiyonlarının da görülebileceğini belirten Nadir Erze, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Pandemiyle artan talebi karşılamak için geçtiğimiz yıl üretim kapasitemizi yüzde 25 artırdık. Bu yıl ise Bilecik ve Eskişehir’deki üretim tesislerimizde yatırımlar yaptık. 30. yaşımızı daha da güçlenmiş olarak tamamlıyoruz. Konutların yanı sıra, hastaneler, alışveriş merkezleri, ulaşım ağları, kültür merkezleri, turizm yapıları ve marketler gibi pek çok farklı alana uygun ürünlerimizle mekanlara değer katmaya devam edeceğiz.”