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Yurt dışında yerleşik yatırımcılar en çok THY hisselerini tercih etti

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Ekim 2021 Pazartesi 14:32
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Yurt dışında yerleşik yatırımcılar en çok THY hisselerini tercih etti

İSTANBUL -  Yurt dışında yerleşik yatırımcılar, 54.4 milyon dolarlık net alım yaptıkları Eylül ayında en çok Türk Hava Yolları (THY) hisselerini tercih etti.


 

Borsa İstanbul (BİST) verilerine göre, yurt dışında yerleşik yatırımcılar Eylül ayında BİST'te 12 milyar 217.6 milyon dolarlık alış ve 12 milyar 163.2 milyon dolarlık satış yaptılar.


 

BİST verilerine göre, yurt dışında yerleşik yatırımcılar Eylül'de 120.3 milyon dolarlık net alım ile en çok THY hisselerini tercih etti. THY hisselerini, 93.4 milyon dolarla Tüpraş, 37.6 milyon dolarla Koç Holding, 32 milyon dolarla Petkim ve 28 milyon dolarla Tofaş Otomobil Fabrikası hisseleri izledi.


 

Yurt dışında yerleşik yatırımcılar Eylül'de en çok net satışı ise 68.4 milyon dolarla Akbank, 56.4 milyon dolarla Ereğli Demir Çelik, 35.1 milyon dolarla Şişecam, 33.6 milyon dolarla İş Bankası C grubu ve 22.9 milyon dolarla Kardemir D grubu hisselerinde yaptı.


 

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasalarında Ağustos ayındaki net alışları da 523 milyon dolar düzeyindeydi. Böylece yurt dışında yerleşik yatırımcılar, Aralık 2020’den bu yana ilk kez üst üste iki ay alıcılı pozisyonda yer aldı.


 

BİST verilerine göre, yurt dışında yerleşik yatırımcılar, yılın ilk dokuz aylık döneminde ise, 1 milyar 350 milyon dolar net satış yaptılar.


 

BIST 100 Endeksi Eylül'de yüzde 4.46 değer kaybederken, dolar bazında da 158 cent düştü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yurt Dışında Yerleşik YatırımcılarTHYHİSSE
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