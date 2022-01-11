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"Zincir marketlere ceza nedeni, fiyat geçişlerini birlikte sağlamak"

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Ocak 2022 Salı 14:27
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"Zincir marketlere ceza nedeni, fiyat geçişlerini birlikte sağlamak"

ANKARA - Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, zincir marketlere kesilen 2,7 milyar liralık cezanın gerekçeli kararının hafta başı açıklanacağını belirterek, "Cezanın nedenini, tedarikçiler aracılığı ile zincir marketler arasındaki fiyat geçişlerini birlikte sağlamak olarak özetleyebiliriz" dedi.

Rekabet Kurumu tarafından 'Ödeme Hizmetlerinde Finansal Teknolojiler Paneli' düzenlendi. Panele Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan ve davetliler katıldı. Burada konuşan Başkan Küle, finans sektöründe tüketicilerin, dijital kanallar üzerinden deneyimledikleri ürün ve hizmetler ile ihtiyaçlarını çok daha hızlı ve kolay giderme imkanına kavuştuğunu belirtti. Küle, "Genelde finans sektörü, özelde ise ödeme hizmetlerinde gözlemlenen teknoloji odaklı dönüşüm, bir taraftan tüketiciler için ürün ve hizmet çeşitliliğinin artmasını sağlarken diğer taraftan yeni oyuncuların pazarda kendine yer edinmesine kapı aralamaktadır. Bu durum, finansal piyasaların ve ödeme hizmetlerinin yerleşik hizmet sağlayıcıları ile pazardaki yeni oyuncular arasında bir rekabet ortamını doğurmakta ve artan rekabete bağlı olarak ilgili pazarlarda daha yenilikçi iş modellerinin geliştirilmesi süreci hız kazanmaktadır" dedi.

'REHBER OLACAK YAKLAŞIMLAR ORTAYA KONDU'

Rekabet Kurumu Başkanı Küle, Türkiye'deki duruma bakıldığında özellikle son yıllarda derinlik kazanan fintek (finansal teknoloji) ekosisteminin oluşmaya başladığının görüldüğünü söyleyerek, "Ödeme hizmetleri alanında başta 6493 sayılı kanun olmak üzere sektördeki yeni oyuncuları ve yeni iş akışlarını konu edinen düzenlemeler, bu alana ilişkin standartların oluşmasına hizmet etmektedir. Ayrıca konuya ilişkin daha detaylı hükümler içeren alt düzenlemelerinin sayısının hızla arttığı ve başta açık bankacılık olmak üzere fintek alanında sektörün gelişimine ivme kazandıracak altyapıların oluşturulmaya başlandığı söylenebilecektir. Gelişmelere paralel olarak Rekabet Kurumu'nun ödeme hizmetleri alanında yürüttüğü incelemeler de artış eğilimine girmiştir. Menfi tespit/muafiyet ya da soruşturma süreçleri üzerinden Rekabet Kurulu'nun bu alana ilişkin verdiği kararlar ile konuya ilişkin sektör oyuncularına rehber olabilecek yaklaşımlar ortaya konmuştur" diye konuştu.

'GEREKÇELİ KARAR HAFTA BAŞI AÇIKLANACAK'

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rekabet Kurumu Başkanı Küle, 5 perakende zincirine ve 1 tedarik şirketine kesilen 2,7 milyar liralık cezanın gerekçeli kararına ilişkin "Gerekçeli kararımız önümüzdeki hafta başı web sitemizden yayımlanmış olur. Yaklaşık 2,7 milyar liralık bir idari para cezası vermiştik, Rekabet Kurumu olarak. Bu karara gerekçe teşkil eden tüm delilleri, yapmış olduğumuz çalışmaları ve alınan karardaki delil niteliği taşıyan tüm yazışmaları, iletişimi, koordinasyonu gerekçeli kararda görebileceksiniz. Cezanın nedenini, tedarikçiler aracılığı ile zincir marketler arasındaki fiyat geçişlerini birlikte sağlamak olarak özetleyebiliriz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Zincer MarketlerCezaFiyat Geçişleri
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