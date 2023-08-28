ANKARA (AA) - Şirketten yapılan açıklamaya göre, portföyünün tamamı çevre ve sürdürülebilirlik odaklı yenilenebilir enerji santrallerinden oluşan Eksim Enerji, yeni yatırımlarıyla 2025'in sonuna kadar yıllık toplam 4 milyon ton karbon salımını engellemeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksim Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Arkın Akbay, kömür, petrol, doğal gaz gibi fosil yakıtlardan kaynaklı salımın önüne geçmek için yenilenebilir kaynaklara hız vermenin büyük önem taşıdığını ve Türkiye'de özellikle hidrolik, güneş, rüzgar, jeotermal ve biyokütle enerjisi üretiminde büyük potansiyel olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kaynakların çok yakın bir gelecekte tamamen tükenme tehlikesine karşı en ekonomik finansman kaynaklarıyla sosyal ve çevresel katkıyı azami temin eden yenilenebilir enerjinin artması gerekiyor. Bu noktada, Eksim Enerji olarak küresel iklim değişikliği yarattığı olumsuz etkinin önüne geçmek ve ekolojik dengeyi bozmadan gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için yeşil enerjinin en önemli güç olduğuna inanıyoruz."

Geçen yıl yaklaşık 2 milyar kilovatsaat elektrik üreterek yaklaşık 1,3 milyon ton karbon salımını engellediklerini ifade eden Akbay, 2025'e kadar yıllık 4 milyon ton karbon salımını azaltacak projelerini hayata geçireceklerini ve bu kapsamda 2053 net sıfır emisyon hedefine katkıda bulunduklarını belirtti.

Akbay, "YEKDEM teşvik mekanizması ile devletimiz, yenilenebilir enerji kapasitesinin büyümesinin önünü açtı. Bu dönemde kurduğumuz santrallerde artırdığımız birikimimizi, yenilenebilir enerji kaynak alanlarına yatırımla büyütüyoruz. Elektrik enerjisini en ekonomik kaynaklardan tüketicimize sunuyoruz. Portföyümüzdeki yeni güneş ve rüzgar santrali lisanslarını işletmeye almak için de kolları sıvadık. Toplam 260 megavat büyüklüğünde 6 rüzgar santrali lisansı için 350 milyon dolarlık yatırımla yeni projelerimizi devreye alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl Türkiye'de rüzgar enerjisinden üretilen elektriğin yüzde 4'ünü üreten ve bu yılın ilk yarısında da yüzde 4'lük bir katkı sağlayan Eksim Enerji'nin, Türkiye'de toplam kurulu gücü 464 megavat olan 8 adet rüzgar enerjisi santrali bulunuyor.

Şirket, Türkiye'de 1 adet 63 megavat ve Gürcistan'da 2 adet toplam 99 megavat olmak üzere işlettiği 3 santralde ve 162 megavat kurulu güçle yenilebilir enerji portföyü yelpazesini güçlendirmeye devam ediyor.