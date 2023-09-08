ELAZIĞ AA- Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında meydana gelen sarsıntılar nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde her yıl güncellenen risk analizleri sonucu, kentteki 48 okul yıkıldı, yıkılanların yerine daha güvenli ve modern 31 okul yapılarak hizmete açıldı.

Yapımına başlanan 36 okulda inşaat çalışmaları büyük oranda tamamlanırken, 38 okulda güçlendirme ve birçok okulda tadilat, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmalar sayesinde kentteki hiçbir okul Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenmedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, 24 Ocak depreminin ardından devletin, hasar gören okulların yeniden ihyası için seferber olduğunu söyledi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Fırat Üniversitesi'nin destekleriyle yürütülen risk analizleri sonucu 48 okulun boşaltılarak yıkıldığını kaydeden Yiğit, şöyle konuştu:

"24 Ocak depreminden sonraki çalışmalarla bugüne kadar 31 okulumuzu hızla yapıp eğitim öğretime açtık. Şu an 36 okulun yapımı sürüyor. Bu okulları yaparken şehrin genişlemesine göre rezerv alanları ile yeni yerleşim yerlerindeki ihtiyaçları da baz alıyoruz. Bu doğrultuda planladığımız tüm yatırımlarla ilimizde yaklaşık 3 milyar lirayı bulan bir eğitim yatırımını hızlı şeklide gerçekleştireceğiz. 38 okulumuzun da güçlendirmesini yaptık. Bunlarla beraber ayrıca 110 milyon liralık bir rakamı da bakım onarım çalışmaları kapsamında harcadık. Bu konuda Bakanlığımızın, hükümetimizin yoğun bir çabası ve desteği var."

"11 Eylül'de eğitim ve öğretime herhangi bir aksaklığa mahal vermeden başlayacağız"

Yiğit, yeni inşa edilen ve güçlendirme çalışması yapılan tüm okullarla 2023-2024 eğitim öğretim yılına hazır olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"6 Şubat depremlerini, yaptığımız güçlendirmeler ve riski karşılamayacağını düşündüğümüz okulların yıkılıp yeniden yapılmasıyla diğer illere göre daha rahat atlattık. Elazığ'da herhangi bir yıkım gerçekleşmedi. Yaptığımız çalışmalar sayesinde 11 Eylül'de eğitim ve öğretime herhangi bir aksaklığa mahal vermeden başlayacağız. Tabi çok ağır ve zor bir süreçten geçtik, ülke olarak bundan sonra böyle afetlerle karşılaşmayız inşallah. Bölgemizin deprem gerçeği var."

"Bakanlığımızın en son yaptığı projeleri revize ederek ilimizde uyguladık"

Eğitim öğretim yılını sıkıntısız bir şekilde geçirmek için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını vurgulayan Yiğit, "Okullarımızın modern, eğitim ortamı olarak çağa ve pedagojiye uygun bir şekilde yapılmasına dikkat ettik. Çalışmalarımızda Bakanlığımızın en son yaptığı projeleri revize ederek ilimizde uyguladık. Bunlar okullarımızın özellikle çok geniş, ferah ve en önemlisi depreme dayanıklı eğitim binaları olmasıydı." ifadelerini kullandı.