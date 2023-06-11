İSTANBUL- Uluslararası Altın Şövalye Film Festivali 32 yıldan bu yana ve her yıl farklı bir kentte düzenlenen ve bu yönüyle dünyadaki tüm film festivallerinden farklı olan bir film festivalidir. Bu yıl Grozni'de düzenlenen 32. IFF "Altın Şövalye" jürisi, 8 gün süren olağanüstü bir festivalin ardından kararlarını açıkladı. Rus tiyatro ve sinema yönetmeni Andrei Konchalovsky başkanı olduğu jürinin diğer üyeleri Mikhail Galubowich (Rusya), Vladimir Gostukhin (Belarus), Anjel Gutyerres (İspanya), Jovan Markovic (Sırbistan), Margarit Nikolov (Bulgaristan) sanatçılardan oluşuyordu. Uluslararası juri yarışmaya katılan 20 film arasından ELIF ANA'ya jüri özel ödülünü verdi. Ayrıca festivalin organizasyon komitesi de Elif Ana’yı ödüle layık buldu.

20'den fazla ülkeden temsilcilerin katıldığı film festivalinde ELİF ANA filmini temsilen yönetmen Semir Aslanyürek de katıldı. Sahnede kendisine takdim edilen ödülü alan Semir Aslanyürek festivale teşekkür ederek ‘Yaşasın Sinema, yaşasın festivaller! Umarım Altın Şövalye FF önümüzdeki yıllarda bir kez olsun İstanbul’da da düzenlenir’ dedi.,,

HABER: METE YILMAZ

Yönetmenler Kazım Öz ve Semir Aslanyürek'in 2022 yılında birlikte yönettikleri ELİF ANA, bilgeliği ile tanınan Anadolu'nun kutsal annesi Elif'in sevgi, barış, eşitlik, paylaşım, hoşgörü ve merhamete dair değerlerini işleyen bir gerçek yaşam öyküsünü anlatıyor. Elif Ana’nın çocukluğundan ölümüne kadar geçen yaklaşık bir asırlık öyküsünü izlerken seyirci Türkiye’nin siyasi panaromasına da tanıklık ediyor.

Depremin yıktığı kentlerde deprem olmadan çekilen Elif Ana filmi geçen kış gösterime girmiş ve özellikle Avrupa’daki Alevilerin çok yoğun ilgisini çekmişti. Depremden dolayı gösterimleri devam etmeyen filmin sonbaharda yeniden gösterime girmesi bekleniyor.

Elif Ana'nın oyuncu kadrosunda Aliye Uzunatağan, Ali Sürmeli, Hülya Diken, Necmettin Çobanoğlu, İlyas Salman, Levent Üzümcü ve Sadık Gürbüz gibi Türkiye'nin önemli oyuncularının yer aldığı çok kalabalık bir cast yer alıyor.