Haber: Mert Osman Erman

Tıbbi personelin nadir bir kovuşturması olan bir jüri, Jeremy Cooper ve Peter Cichuniec'i taksirle adam öldürme suçlu buldu.

Bu, Aurora, Colorado'daki 23 yaşındaki McClain'in öldürülmesiyle ilgili olarak mahkeme karşısına çıkarılan polis ve paramediklerle ilgili son duruşmaydı.

Genç siyah adamın durumu başlangıçta az ilgi görmüştü.

Ancak Minnesota'da George Floyd'un ölümü bir yıl sonra ülke çapında polis şiddetine karşı ırksal adalet protestolarına yol açtığında yeniden dikkat çekti.

Genellikle beyaz olan jüri, Cuma günü Cooper ve Cichuniec aleyhine iki gün süren müzakerelerin ardından kararını açıkladı.

Ayrıca Cichuniec'i ikinci derece saldırı suçlu buldular, ancak Cooper'ı saldırıdan akladılar.

Denver Post'a göre, McClain'in annesi Sheneen McClain, mahkemeden ayrılırken yumruğunu havaya kaldırdı ve "Başardık!" diye bağırdı.

"İnsan kötülüğe karşı duyarsızlık veya kötü bir eyleme katılımları için iş eğitimlerini suçlayamazlar," dediği bir açıklamada, "Bu tamamen onlara aittir. Ruhları zamanı geldiğinde cehennemde çürüsün."

Cooper'ın eşi, mahkeme görevlileri eşini kelepçeleyip götürdüğünde ağladı.

McClain, bir bakkaldan eve dönüyordu ve bölgede "şüpheli" bir birey hakkında bir ihbar üzerine yanıt veren üç polis tarafından durdurulduğunda.

Olayın yaşandığı 24 Ağustos 2019'da, kulaklıklar takılmış ve anemi nedeniyle kronik titremelerden korunmak için bir balaclava takmıştı, ailesinin söylediğine göre. McClain başlangıçta polis memurlarının durmaları için verdiği emirlere aldırış etmedi.

Olay sırasında boğazına yapılan kavrama sırasında birkaç kez "Nefes alamıyorum" dediği vücut kamerası görüntüsünde gösterildi.

McClain, ayrıca polislere şöyle dedi: "Ben içe dönük biriyim ve farklıyım."

Bağlandıktan sonra Cooper ve Cichuniec, ona güçlü bir sedatif olan ketamin enjekte etti. O, bilincini kaybetmedi ve üç gün sonra yaşam destekten çıkarıldıktan sonra öldü.

Savunma avukatları, iki paramedikin, McClain'e "heyecanlı bir deliryum" teşhisi koyduktan sonra sedatif uygulama konusunda eğitimlerini takip ettiklerini savundu.

Davacılar, paramediklerin McClain'i temel tıbbi kontrolle geçmeyerek ona ketaminin maksimum dozunu enjekte etmelerinde başarısız olduklarını söyledi.

Onu yerde bırakarak nefes almasını zorlaştırdılar ve durumunu izlemediler.

Olaya karışan üç polis memurundan Nathan Woodyard ve Jason Rosenblatt, sırasıyla kasım ve ekim aylarında suçlamalardan aklanmışlardı.

Üçüncü bir polis olan Randy Roedema, ekim ayında taksirle adam öldürme ve üçüncü derece saldırı suçlu bulundu. Davacılar, McClain'in "kesinlikle bir şeylerde" olduğu yönündeki ifadesinin, paramediklerin ona ketamin enjekte etme kararına katkıda bulunduğunu iddia etti.

Roedema'nın cezası Ocak ayında açıklanacak.

Aurora şehri, 2021'de McClain'in ebeveynleri tarafından açılan bir dava sonucunda 15 milyon dolar (£12m) ödemeyi kabul etti.