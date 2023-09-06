Haber: Damla Oya Erman

X adlı platformda, önceden Twitter olarak bilinen yerde, Musk, ABD reklam gelirinin "hala yüzde 60 düştüğünü, bunun temel olarak reklam verenler üzerindeki @ADL baskısı nedeniyle olduğunu (reklam verenlerin söylediği budur) bu yüzden neredeyse X/Twitter'ı öldürmeyi başardılar!" dedi.

Musk ayrıca, platformu Ekim 2022'de devraldığından beri ADL'nin "bu platformu ve beni ayrımcı olarak suçlayarak öldürmeye çalıştığını" iddia etti.

"Yahudi karşıtlığı konusundaki platformumuzun adını temizlemek için, Anti-Defamation League aleyhine bir iftira davası açmak dışında başka seçeneğimiz görünmüyor gibi görünüyor... ah, bu ironi!" dedi.

ADL, hukuki tehditler hakkında yorum yapmadığını bildiren bir politika izlediğini söyledi. Ancak kuruluş, X'in CEO'su Linda Yaccarino da dahil olmak üzere X liderleriyle geçtiğimiz hafta yapılan bir toplantıya katıldığını ve toplantıdan sonra ADL CEO'su Jonathan Greenblatt'ı teşekkür ettiğini belirtti ve X'te, "Güçlü ve üretken bir işbirliği iyi niyetler ve dürüstlük üzerine kurulur" dedi.

Bu arada platformun sahibi olan Musk, kuruluşu eleştiren bir dizi gönderiyi beğenip yorumladı.

#BanTheADL kampanyası X'te yayıldı ve ADL, Musk'ın bu kampanyayı "kopyaladığını" iddia etti.

Bir ADL sözcüsü şunları söyledi: "ADL, antisemitler, beyaz üstüncüler, komplo teorisyenleri ve diğer troll'lerin kuruluşumuza koordineli bir saldırı başlattığını gördüğünde şaşırmadı ancak yoluna devam ediyor. Bu tür şeyler yeni bir şey değil."

ADL ve benzer organizasyonlar, nefret söyleminin Musk'ın gözetiminde web sitesinde dramatik bir şekilde arttığını buldu. CCDH bir örnekte, Musk altında kullanılan n-word'ün 2022 ortalamasının üç katı olduğunu ve eşcinsel erkeklere ve trans bireylere yönelik hakaretlerin sırasıyla yüzde 58 ve yüzde 62 arttığını buldu. ADL, verilerinin "platformda antisemitik içerikte bir artış ve antisemitik gönderilerin düzenlenmesinde bir azalma" olduğunu ayrı bir raporda belirtti.

Musk, iki izleyen markanın geçen ay reklam harcamalarını X üzerindeki hesabın yanında Nazizm'i teşvik eden bir hesapla birlikte çalıştığında durdurduğunu söyledi. X, sorun işaretlendikten sonra hesabı askıya aldı ve sayfadaki reklam izlenimlerinin sınırlı olduğunu belirtti.

Geçen ay, Musk, CCDH'yi platformun nefret içeriklerine yanıt verme konusundaki raporlarını yayınlayarak platformdan reklam verenleri uzaklaştırmaya kasıtlı olarak çalışmakla suçlayarak dava etti.

Özellikle CCDH, platformun hizmet şartlarını ve federal siber saldırı yasalarını ihlal ettiğini iddia ediyor ve şirketin platformundan veri çıkardığını ve üçüncü taraf bir marka izleme sağlayıcısına sağladığı bilgileri haksız bir şekilde toplamaya teşvik ettiğini iddia ediyor.

CCDH'nin CEO'su Imran Ahmed, özellikle adı geçmeyen kişi hakkındaki iddianın "bir komplo teorisi gibi geldiğini" ve "gerçek şu ki, Elon Musk'ın CEO olarak kendi başarısızlıklarını bize atmak için bir neden aradığını" söyledi ve "çünkü hepimiz biliyoruz ki kontrolü ele aldığında, ırkçılar, misogynistler, homofobikler, antisemitler için 'Twitter şimdi bir özgür konuşma platformu' çağrısını yaptı... Ve şimdi insanlar nefret ve yanlış bilginin arttığını nicelendirebildiğinde şaşırıyor" dedi.