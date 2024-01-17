Haber: Damla Oya Erman

Reklam panosu, Musk'ın geçen Eylül ayında yaptığı "Çocuk sahibi olmak, dünyayı kurtarmaktır." şeklindeki paylaşımını içeriyor. Bu etkileyici ifade, reklamın ana temasını oluşturuyor ve önümüzdeki beş gün boyunca düzenli aralıklarla yayınlanacak.

EveryLife'ın "Daha Fazla Bebek Yap" kampanyası aynı zamanda iklim değişikliği etkilerini yavaşlatmak için öne sürülen "nüfus kontrolü ideolojileri"ne karşı bir video içeriyor. Şirket, her çocuğun bir hediye olduğunu ve bu kampanyanın sadece marka tanıtımı değil, aynı zamanda temel inançlarının bir güçlendirme olduğunu vurguluyor.

EveryLife, pro-life grubu Live Action'ın finansal ortağı olup, önümüzdeki Hayat Yürüyüşü etkinliğine katılacak. Her yıl düzenlenen bu etkinlik, kürtajı 1973 Roe v. Wade Yüksek Mahkeme kararıyla yasallaştıran yıl dönümü etrafında gerçekleşiyor. Ancak bu karar 2022'de bozuldu ve kürtaj erişimi eyaletlere bağlı hale geldi.

2013 yılında doğrudan tüketiciye yönelik bir bebek markası olarak başlayan EveryLife, ürünlerinde pro-life kuruluşları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara %25 indirim sunuyor. Şirketin değerleri arasında "hayatı kutlama", "dürüstlük ile durma", "ebeveynliği destekleme" ve "imanla kök salma" bulunmaktadır.