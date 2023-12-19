Haber: Damla Oya Erman

Musk, Pazartesi günü yaptığı bir X gönderisinde, "Cybertruck'ı en azından 100 metre su yüzeyini aşabilen bir tekne olarak kullanabilen bir mod paketi sunmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı. Bu yeni özellik, aracın kabin kapı contalarını güncelleyerek gerçekleştirilecek.

Musk, başka bir X kullanıcısı olan Sawyer Merritt'in paylaşımına yanıt vererek, Cybertruck'ın bir tekneye dönüştürülebileceğini duyurdu. Merritt'in paylaştığı "Jay Leno'nun Garajı" programındaki bir video, Tesla'nın araç mühendisliği başkan yardımcısı Lars Moravy'nin Cybertruck'ın su üzerinde ilerleyebileceğini belirttiği anları içeriyordu.

Musk'ın Cybertruck'ın su performansını artırmak amacıyla planladığı bu mod paketi, aracın mevcut özelliklerini genişleterek kullanıcılarına yeni bir deneyim sunmayı hedefliyor. Tesla'nın bu yenilikle ilgili detayları önümüzdeki günlerde paylaşması bekleniyor.