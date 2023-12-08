Haber: Damla Oya Erman

X platformundan ayrılan bir diğer reklam verenini hedef aldıktan sonra Musk, New Mexico Başsavcısının Meta ve CEO Mark Zuckerberg aleyhine dava açmasını haber alır almaz Iger'ı hedef aldı.

Musk, Perşembe günü yaptığı X paylaşımında, Iger'ın "derhal kovulması gerektiğini" belirterek, Walt Disney'in kendi şirketinin başına gelenlere mezarında döndüğünü iddia etti. Musk, New Mexico Başsavcısının Meta'ya çocuk istismarı iddiaları nedeniyle dava açmasının ardından Disney'ın Meta üzerinde hala reklam yapmasıyla ilgili bir kullanıcının paylaşımına atladı.

Musk, yaptığı paylaşımda (Disney CEO'nun adını yanlış yazarak) "Bob Eiger'ın çocuk istismarı materyalinin yanında reklam yapmanın harika olduğunu düşündüğünü" ifade etti. Başka bir kullanıcı, neden Iger'ın henüz kovulmadığını sorduğunda, Musk "Derhal kovulmalı" yanıtını verdi.

Bu, Musk'ın platformundan kaçan bir reklamvereni hedef alan son saldırısı değil. Musk, The New York Times'ın DealBook Summit etkinliğinde şirketlere para vermek istemeyenlere karşı kısa ve küfürlü bir yanıt vermişti. Ayrıca etkinlikte Musk, Iger'ı da hedef almış ve Disney'ın X'teki reklamlarını çekme kararını eleştirmişti. Iger, Musk'ın antisemitik bir gönderiyi destekleme kararını referans alarak, Musk'ın X ile ilişkilendirilmesinin şirketleri için olumlu olmadığını belirtmişti.

Musk'ın bu tarz çıkışları, daha önce de Apple ve Başkan Joe Biden gibi önemli figürleri ve şirketleri hedef aldığı bir dizi benzer olayın bir parçası.