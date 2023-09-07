Haber: Damla Oya Erman

Wall Street Journal'ın son raporuna göre, milyarder girişimci, Twitter'ı satın almak için bu büyük krediye başvurdu ve SpaceX, bu kredi başvurusunu, Musk'ın şirketteki hisseleri teminat olarak kullanmasıyla onayladı.

Belgelere dayandırılan Wall Street Journal, Elon Musk'ın bu devasa krediyi hızlı bir şekilde ödediğini bildiriyor. Kasım 2022'de Twitter satın alımının hemen ardından, milyarder borcunu tamamen ödedi ve faiziyle birlikte kapattı.

Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolarlık bir anlaşma ile satın almasının ardından, Tesla hisselerinden yaklaşık olarak 4 milyar dolarlık bir satış yaptığı da raporda belirtiliyor. Kasım ayının 4-8 tarihleri arasında toplam 19.5 milyon hisse sattı ve bu satışlar düzenleyici açıklamalara göre gerçekleşti.

Elon Musk, Tesla hisselerindeki büyük payı sayesinde dünyanın en zengin insanlarından biri haline gelmişti ve bu kredi işlemi, onun finansal hareketlerine yönelik ilgiyi daha da artırdı.

Musk, SpaceX ve kendisi için büyük bir önem taşıyan Twitter satın alımının ardından hızla finansal manevralar yaparak dikkatleri üzerine çekiyor. Ancak Musk ve SpaceX, bu kredi işlemine ilişkin olarak henüz bir açıklama yapmadılar.

Bu gelişmeler, teknoloji ve finans dünyasında büyük yankı uyandırdı ve Elon Musk'ın sıradışı finansal hamleleriyle tanınan bir isim olarak ününü bir kez daha kanıtladı.