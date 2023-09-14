Haber: Damla Oya Erman

Capitol Hill'de düzenlenen "AI Insight Forum" etkinliğinin bir anlık görüntüsü, her iki adamın da son derece uzun bir masanın karşı ucunda oturduklarını gösterdi.

Toplantıda, Musk ile anlaşmazlıkları olan Microsoft'un Bill Gates ve OpenAI'nın Sam Altman gibi teknoloji yöneticileri de bulunuyordu.

Musk ve Zuckerberg, 2016 yılından bu yana anlaşamıyorlar. İlk uyduyu yok eden bir SpaceX roket patlamasının ardından anlaşmazlık başlamıştı.

İkinci kez anlaşmazlığa düşen iki dev, Temmuz ayında Zuckerberg'in metin tabanlı bir sosyal medya platformu olan Threads'i başlatmasının ardından daha da gerildi. Threads, önceden Twitter olarak bilinen Musk'a ait platform X'e rakip olarak görülüyordu.

Bu yıl, anlaşmazlıklarını dövüşerek çözmeyi bile düşündüler. Musk, 20 Haziran'da Zuckerberg'i bir kafes dövüşüne davet etti ve Zuckerberg bir gün sonra bu teklifi kabul etti. Ancak şimdiye kadar ikisi de dövüşün tarihini veya yeri hakkında herhangi bir açıklama yapmadılar.

Ancak farklılıkları bir kenara bıraktıklarında, Musk ve Zuckerberg, oturumdan yumruklaşmadan geçmiş gibi görünüyorlar.

Musk, toplantıdan ayrılırken gazetecilere, "Dünyanın en zeki insanları arasında yapılan son derece medeni bir tartışma oldu," dedi.

X ve Meta temsilcileri, Insider'ın olağan iş saatleri dışında gönderilen bir talebe hemen yanıt vermedi.