Haber: Damla Oya Erman

Bu soruşturma, yeni bir AB yasası kapsamında ciddi para cezalarına veya diğer yaptırımlara yol açabilir. Avrupa Komisyonu'nun, eski adıyla Twitter olan şirketin geniş kapsamlı incelemesi, İsrail-Hamas savaşı ile ilgili içerik yönetiminden Elon Musk'ın sahibi olduğu yeni bir ücretli doğrulama sistemine kadar bir dizi konuyu hedef alıyor. AB yetkilileri, bu sistem için "şüpheli aldatıcı bir tasarım" ifadesini kullanmıştır.

Soruşturma aynı zamanda X'in kalabalık kaynaklı gerçek kontrol programı olan Community Notes'u inceleyecek ve bu programın "toplumsal diyalog ve seçim süreçleriyle ilgili yanlış bilgilere karşı etkili olup olmadığını" belirleyecektir. Avrupa Komisyonu'nun bir açıklamasına göre, "Bugün @X'e karşı resmi ihlal süreçlerini başlatıyoruz," diyen dijital düzenleme konusundaki önde gelen Avrupa komiserlerinden Thierry Breton'un paylaşımında ifade edilmiştir.

AB yetkilileri, X'in davranışlarının Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal edip etmediğini araştırıyor. Bu sert yeni yasa, büyük çevrim içi hizmetler için Ağustos ayında yürürlüğe giren gereksinimleri içerir. Komisyon, X'in yasayı ihlal edip etmediğine karar verirse, şirket küresel yıllık gelirinin %6'sına kadar cezai yaptırımlarla karşılaşabilir.

Araştırmacılar, X'in yasadışı içeriğin ve dezinformasyonun yayılmasına karşı mücadele etmek için belirli yasal yükümlülükleri yerine getirip getirmediğini belirleyecek. Ayrıca, AB'nin şeffaflık kurallarını yerine getirmek için X'in bağımsız araştırmacılara şirket verilerine yeterli erişim sağlayıp sağlamadığına odaklanacaklar.

Aşırıcılık ve yanlış bilgiyi inceleyen akademisyenler, X'in verilerine erişim için sunduğu "fahiş fiyatlı" ücretlere güçlü bir şekilde karşı çıktı. Bu ücretler, Musk hükümet hesaplarına istisna tanımadan önce platformdaki kamu hizmeti güncellemelerini bozma tehdidi de taşıdı.

AB'nin resmi soruşturması, Avrupa yetkililerinin, terör örgütü Hamas'a bağlı hesapların platformdaki varlığıyla ilgili endişeler artarken X'e yönelik sorular sormaya başladıktan sonra geldi. Aylardır, Breton, X ve diğer sosyal medya platformlarına AB'nin şirketlerin yasal uyumlarını takip edeceği konusunda uyarılarda bulundu.

Geçen Mayıs ayında, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almadan önce Musk'ın, yeni Avrupa düzenlemelerini desteklediği bir toplantıda belirtildi.

Pazartesi günü yapılan açıklamaya dair bir yorum istendiğinde, X, soruşturma ile işbirliği yapma ve DSA uyumuna devam etme taahhüdünde bulunan platformdaki bir gönderiye CNN'yi yönlendirdi.

"Gerekli olanın bu sürecin politik etkiden uzak ve yasaya uygun bir şekilde devam etmesidir," dedi X gönderisinde. "X, platformumuzdaki tüm kullanıcılar için güvenli ve kapsayıcı bir ortam oluşturmaya odaklanmıştır, aynı zamanda ifade özgürlüğünü korumak için çalışmaya devam edeceğiz."