Haber: Mert Osman Erman

Armstrong, grubunun 2004 hit şarkısı "American Idiot"ı seslendirirken, şarkının "I’m not a part of the redneck agenda" (Ben kırmızı boyun gündemine ait değilim) dizesini "I’m not a part of a MAGA agenda" (Ben MAGA gündemine ait değilim) olarak değiştirdi.

Musk, Pazartesi günü yaptığı X açıklamasında, pop-punk grubunu köklerinden sapmakla suçlayarak, "Green Day, makinaya karşı çıkmaktan, onun için 'süt gibi çıldırmaya' dönüş yaptı" ifadelerini kullandı ve gülen emojiler ekledi.

1987 yılında California'nın East Bay bölgesinde kurulan Green Day, on yıllardır muhafazakâr politikacılara karşı sesli bir eleştiri getiriyor.

2016'da Kerrang! dergisine verdiği bir röportajda Armstrong, eski Başkan Trump'ı Adolf Hitler ile kıyasladı.

"Trump'ın en büyük sorunu, onun takipçileri kim, onu görmem," diyen Armstrong, "Aslında onlar için kötü hissediyorum çünkü bunlar yoksul, çalışan sınıf insanları, bir avantaj elde edemiyorlar. Sadece sinirli ve o da onların öfkesini kullanıyor" şeklinde konuştu.