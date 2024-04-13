Belözoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok kritik bir maçı geride bıraktıklarını söyledi.

MKE Ankaragücü ve Gaziantep FK'nin konumu düşünüldüğünde önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Belözoğlu, "Maçın başından sonuna kadar üstün olduğumuzu düşünüyorum. Oyuncularım gösterdiğimiz planı özellikle son 3-4 haftadır iyi uygulamaya çalışıyorlar. Geldiğimizden beri aslında o niyeti görebiliyorum ama bir türlü bunu skorlara yansıtamamıştık." ifadesini kullandı.

Belözoğlu, üç haftadır işlerin iyi gittiğini vurgulayarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Henüz daha kendimizi sağlam ve sağlıklı bir konuma almış durumda değiliz. Ligi en iyi yerde bitirmek vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz. Daha önümüzde 6 maç var. Herkesin denk güçte olduğunu düşünüyorum. Küçük detaylar farkları ortaya çıkardı. Geldiğimizden beri 10 beraberlik aldık. Bu maçların 7-8 tanesi kazanmaya yakın oyunlardı. Oyun üstünlüğünü skora yansıtabilseydik çok daha farklı konumda olabilirdik. Bundan dolayı üzgünüm. Ancak işimiz daha bitmedi."