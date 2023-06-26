Afyonkarahisar

Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri arasındaki 125 kilometrekarelik Eber Gölü, barındırdığı kuş türleri ve biyoçeşitlilikle dikkati çekiyor.

Gölün "düşen su" seviyesi bahar yağışlarıyla arttı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, iklimsel kayma nedeniyle Eber Gölü'nün kış aylarında yeterli yağış almadığını söyledi.

Bahar aylarında etkili olan yağışların gölün su seviyesini artırmasının sevindirici olduğunu aktaran Erişmiş, "Eber Gölü'nde kış aylarında yüzde 5 seviyesindeki su miktarının, şu anda yüzde 10 civarına gelmiş olduğunu gözlemliyoruz. Bu da hacimsel bir genişleme ve göl için avantajlı bir durum. Suyun bize getirisi özellikle sulak alanlar içerisinde oldukça önemli. Çünkü ekosistem olarak en zengin alanlar, var olan göl ve sulak alanların bulunduğu yerler. Eber Gölü de bunlardan bir tanesi." ifadelerini kullandı.

Göldeki su artışı sayesinde teknelerle her yere ulaşılabiliyor

Gölün 300'ün üzerinde bitki türüne sahip olduğunu vurgulayan Erişmiş, "Bunlardan 50'si endemik tür. Asıl endemik olan Eber sarısı. Yine gölde olan Anadolu su kurbağası endemik tür. 146 da kuş türü var." dedi.

Eber Gölü alan kılavuzu ve rehberi Kadir Ateş de son iki aydır yağışların göldeki su seviyesini artırmasının mutluluğunu yaşadıklarını, gölde su olan her yere teknelerle ulaşılmaya başlandığını dile getirdi.

AA