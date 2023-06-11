ANKARA AA- Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Endonezyalı ve Yemenli mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Marsudi ve Bin Mubarak, Bakan Fidan’ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti.
ANKARA AA- Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Endonezyalı ve Yemenli mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Marsudi ve Bin Mubarak, Bakan Fidan’ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti.
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