ANKARA AA- Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Endonezyalı ve Yemenli mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Marsudi ve Bin Mubarak, Bakan Fidan’ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti.