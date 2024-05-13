Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Merapi Yanardağı'nın patlaması sonucu biriken kaya, kül ve toprak yığınının muson yağmurları nedeniyle kayması ve sel, can kayıplarına yol açmıştı.

Kayıp olduğu bildirilen 17 kişi için arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü aktaran Wahab, kötü hava koşullarının çalışmaları engellediğini kaydetti.

Batı Sumatra Afet Zararlarını Azaltma Ajansı Başkanı Ilham Wahab da arama kurtarma görevlilerinin bölgede daha fazla cesede ulaştığını ve hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e yükseldiğini ifade etti.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari, sel in yaklaşık 200 evi sular altında bıraktığını ve bazı binaların ağır hasar gördüğünü belirtti.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.