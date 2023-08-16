Haber: Mert Osman Erman

Zaman içinde fiyat değişikliklerini ölçen enflasyon oranı, Temmuz ayına kadar olan yılda %6.8'e düşerek, Haziran'daki %7.9'dan geriledi.

Düşük elektrik ve doğalgaz fiyatları düşüşü sürükledi, ancak diğer alanlardaki fiyat artışları, faiz oranlarının daha da yükseltilmesi beklentilerine neden oldu.

Dışarıda yemek yemenin maliyeti arttı, alkollü içecek ve tütün fiyatları da yükseldi.

Uçuş fiyatları yükselmeye devam etti, resmi verilere göre, Temmuz ayında geçen yıla kıyasla neredeyse %30 arttı. Bu veriler, Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından açıklandı.

Enflasyon, Ekim ayındaki %11.1 zirvesine kıyasla çok daha düşük olsa da, tarihsel oranlara göre hala yüksek ve İngiltere Bankası'nın %2'lik hedefinden çok daha yüksek seyrediyor.

Enflasyon oranı düştüğünde, fiyatların düştüğü anlamına gelmez, sadece daha yavaş arttığı anlamına gelir.

Maaşlar bir süredir artan fiyatlarla başa çıkamıyor, ancak Salı günü açıklanan rakamlar, Nisan ve Haziran ayları arasında yıllık olarak %7.8 arttığını gösterdi.

Enerji faturalarındaki düşüşlerin yanı sıra, süt, tereyağı, ekmek, yumurta, tahıl ve balık gibi temel gıda maddelerinin fiyat artışları hafifledi. Ancak genel olarak, gıda hala bir yıl öncesine göre neredeyse %15 daha pahalıdır. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) fiyatlar yardımcı direktörü Matthew Corder, gaz ve elektrik fiyatlarının düşmesinin, enerji fiyat tavanına yapılan bir değişiklik nedeniyle geçen ay enflasyonu düşürdüğünü belirtti.

Enerji faturalarının ve gıda maliyetlerinin azalması hane halkı için memnuniyet verici olsa da, AJ Bell Finansal Analiz Başkanı Danni Hewson'a göre İngiltere Bankası'nda "kutlama nedeni pek olmayacak."

"Enflasyon hedefi olan %2'nin oldukça üzerinde ve güneş yanığına dönüşmüş bir İngiliz'in havuza daldığından daha hızlı soğuyor olmasına rağmen, fiyatlar düşmüyor, sadece daha hızlı yükselmiyorlar," dedi.

"Maaş artışları ve fiyat baskıları, hizmet maliyetlerini artırdı ve bu, temel enflasyona kendi kötü büyüsünü dokuyor," diye ekledi.

Enerji, gıda, alkollü içecek ve tütün fiyatlarını çıkaran çekirdek enflasyon Temmuz ayında %6.9 olarak sabit kaldı. Bu oran, Almanya, Fransa ve ABD'den daha yüksektir ve faiz oranlarını belirleyen İngiltere Bankası tarafından yakından takip edilen bir rakamdır.

Enflasyon hala Bankanın %2'lik hedefinin üç katından fazla olduğu için, birçok uzman fiyat artışlarını yavaşlatmak için Eylül ayında faiz oranlarını tekrar yükselteceğini bekliyor. Banka, faiz oranlarını son 15 yılın en yüksek seviyesi olan %5.25'e istikrarlı bir şekilde artırdı, bu da konut kredisi maliyetlerini artırdı, ancak tasarruf faiz oranlarını da yükseltti. Yüksek faiz oranları ayrıca yüksek kredi kartı ve kredi ödemelerine yol açabilir.

Banka, borçlanmayı daha pahalı hale getirerek insanların daha az harcamasını, talebin yavaşlamasını ve fiyatların hızla yükselmemesini umuyor.

Capital Economics'in İngiltere Başekonomisti Yardımcısı Ruth Gregory, ücret büyümesi ve hizmetler enflasyonunun İngiltere Bankası'nın beklediğinden daha güçlü olduğunu belirtti ve karar vericilerin Eylül ayında faiz oranlarını %5.25'ten %5.5'e çıkarmayı düşüneceğini söyledi.

Temmuz'a kadar, barlar, kuaförler ve restoranlar gibi mekanlardaki hizmet fiyatları verilerini içeren hizmetler enflasyonu, 7.4%'e geri döndü ve 1992'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. ONS, otel fiyatlarının hizmetler enflasyonunu yukarı çektiğini söyledi.