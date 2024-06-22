Ankara

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, 2023-2025 yıllarını kapsayan Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nın 3 Şubat 2023'te yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile tüm taraflarca hassasiyetle uygulanmaya başladığını belirtti.

İstihdamdan erişilebilirliğe, eğitimden sağlığa, sosyal yaşama katılımdan hakların korunmasına kadar engellilikten kaynaklı ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak belirlenen 316 faaliyetin yer aldığı ilk Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nın uygulanma sürecinde birinci yılı tamamladıklarını ifade eden Göktaş, ilk yıl için bakanlık koordinasyonunda hazırlanan ara değerlendirme raporunu, Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulunun 21 Mayıs'taki toplantısında paylaştıklarını aktardı.

Göktaş, "Yürütülen çalışmalar kapsamında, engelli çocukların doğumdan ilkokulun ilk yıllarına kadar takip edilip desteklenmesi amacıyla Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi'ni kuracağız." ifadelerini kullandı.

Özel gereksinimi olan çocukların doğumdan ilkokul çağına kadar bütüncül ve aile odaklı bir yaklaşımla nitelikli bakım, sağlık, koruma ve eğitim hizmetlerine erişimlerinin sağlanması amacıyla erken müdahale sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü bildiren Göktaş, "Sistemin oluşturulması için UNICEF ve ilgili kamu kurumlarının işbirliğinde bir pilot çalışmayı başlatacağız." açıklamasını yaptı.

Bakım merkezlerinde yaşamlarını sürdüren engelli bireylerin daha iyi hizmet alabilmeleri için bakanlığa bağlı kuruluşların, Bakım Hizmetleri Kalite Standartları (BHKS) kapsamında değerlendirildiğini anımsatan Göktaş, gelecek dönemde ihtisaslaşmış bakım ve rehabilitasyon merkezleri açılabilmesi için bu merkezlere yön verecek ihtisaslaşmış BHKS'nin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüteceklerini kaydetti.

Uzun dönemli bakım hizmeti sunan kuruluşların kalite değerlendirmelerinde teknolojik gelişmelerin takip edildiğini belirten Göktaş, bu kapsamda bakım merkezlerinin kalite standartlarına uygunluklarının değerlendirilmesinde bilişim sistemleri kullanılarak Kalite Değerlendirme Sisteminin (KALDES) bağımsız şekilde geliştirileceğini ifade etti.

Göktaş, engelli ve yaşlılara duyarlı afet yönetim hizmetlerinin geliştirilmesi için çalıştıklarını da belirterek şunları kaydetti:

"Engelli ve Yaşlı Alanında Uzun Dönemli Bakım Hizmeti Sunan Kuruluşlarda Afet ve Acil Durum Planı Geliştirilmesi Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Bu projeyle özel gereksinimli bireylerin, gereksinim türlerine göre bireyin durumuna uygun afet yönetim planlarının geliştirilmesini amaçlıyoruz. Ayrıca engelli ve yaşlı bireylere duyarlı afet yönetimi modeli geliştirilmesi için paydaş kurum ve kuruluşlarla çalışmalarımızı geliştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde 6 Şubat depreminden etkilenen 11 ilimizde afet sonrası iyileştirme çalışmaları kapsamında çadır kentlerin ve konteyner kentlerin engelli ve yaşlı bireylerin kullanımına uygun olacak şekilde erişilebilir kılınmasına yönelik çalışmaları başlatacağız. Bu illerimizde bakım ihtiyacı olan engelli ve yaşlıların ihtiyaç duydukları rehabilitasyon hizmetlerini planlayarak, bakım modellerinden yararlandırılmalarını sağlayacağız."