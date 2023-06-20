İSTANBUL- ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nun etkinlik programı, ENKA Sanat’ın iki daimi sanatçısı Dünyaca ünlü besteci- piyanist Fazıl Say ile usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal’ı aynı sahnede bir araya getiren muhteşem bir konserle başlıyor. Fazıl Say’ın, Nâzım Hikmet’in unutulmaz şiirlerinden esinlenerek bestelediği ve Nâzım başlığı altında sunduğu eserlerden bir seçkinin yer alacağı gecede, şiirleri Genco Erkal seslendirecek. 10 Temmuz’daki konserde, Fazıl Say’ın kendi solo piyano eserlerinden oluşan bir repertuvar da yer alacak.

Rock müziğinin başarılı yorumcu ve söz yazarlarından Teoman, 18 Temmuz’da geçmişten günümüze hit olmuş şarkılarından özel bir seçki ile izleyici karşısına çıkacak. 28 Temmuz’da, büyülü sesi ve güçlü yorumuyla Birsen Tezer, son albümü Kağıttan Kaptanlar albümü kapsamında ruhumuza işleyecek şarkılarını seslendirirken, konserde senfonik, caz, film ve sahne müziği alanlarında eserler veren ünlü besteci Sabri Tuluğ Tırpan konuk sanatçı olarak yer alacak. Bu yıl 30. yaşını kutlayan Kardeş Türküler’ in müzikle anlatı sanatını bir araya getirdiği, başarılı caz yorumcusu Jülide Özçelik’in konuk sanatçı olduğu Kıyıda konseri, 1 Ağustos’ta müzikseverlerle buluşacak. Sanat hayatında 30 yılı geride bırakan sanatçı Sertab Erener ile yetenekli gitarist, söz yazarı ve besteci Emre Kula, 28 Ağustos’ta ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nun konuğu olacak. İkili konserde, Sertab Erener’in son albümü Ben Yaşarım ve en sevilen parçalarından benzersiz bir repertuar sunacak. Türk halk müziği parçalarını batı müziği enstrümanları ve altyapısıyla yorumlayan, Serkan Keskin, Taner Ölmez ve Fırat İkisivri’nin kurduğu Barabar, 29 Ağustos’ta müzikseverleri bir kez daha Anadolu topraklarında keyifli bir yolculuğa çıkartacak. Kendine özgü tarzı, müziği ve şarkı sözleriyle büyük ses getiren Büyük Ev Ablukada, 6 Eylül’de gerçekleştireceği akustik konserle hayranlarıyla buluşacak.

HABER: MERVE ELÇİ