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Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında da 1 şirketin LPG depolama lisansı sona erdirildi.

Petrol piyasasında 1 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verilirken, 1 şirkete de madeni yağ lisansı verildi. Aynı piyasada, 1 şirketin depolama lisansı süresi ise uzatıldı.

Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında ise 2 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

Buna göre, elektrik piyasasında 2 şirkete üretim lisans ı ve 1 şirkete tedarik lisansı verilirken, 1 şirketin üretim lisansı da sonlandırıldı.

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