Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Transfer haberine geniş yer ayıran sport.24 spor haberleri portalı ise "Panathinaikos'un mükemmel bir takım oluşturmak için sadece büyük isimlerle konuştuğunu dile getiren Ergin Ataman'ın tek hedefi Avrupa'nın zirvesi" ifadelerine yer verdi.

Proto Thema gazetesi ise Ataman'ın OAKA stadındaki atmosferin kendisini etkilediğine ilişkin açıklamalarını başlığına taşıdı.

Ataman'ın Anadolu Efes'te son derece başarılı bir antrenörlük dönemi geçirdiğini vurgulayan spor haberleri portalı gazzetta.gr, Ataman'ın 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Euroleage'de edindiği başarıya dikkati çekti.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde muhtemel rakibi bellli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde muhtemel rakibi bellli oldu

Ergin Ataman 'ın Panathinaikos 'u Avrupa'nın elitleri arasına döndürme görevini üstlendiğini belirten haberde, Ataman'ın Anadolu Efes'in başındaki 5 yılı için "Euroleague'in açık ara farkla en başarılısı" yorumu yapıldı.

Sportal.gr spor haberleri portalı "Anadolu Efes'i 2017'de üstlenmeden önce Gregg Popovich'in yanında edindiği tecrübe Türk antrenörün karakterini belirledi ve oyuncularını idare şeklini değiştirdi." ifadelerine yer verdi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.