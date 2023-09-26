Süper Lig’de 3. haftanın erteleme maçında Olcay Demir yönetimindeki İstanbulspor ile Okan Buruk’un ekibi Galatasaray, hakem Abdulkadir Bitigen’in düdük çaldığı maçta Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

2. dakikada Boey'in sağdan ortasından penaltı noktası üzerine gelen topa Kerem Aktürkoğlu bekletmeden vurdu. Kaleci Jensen, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

3. dakikada Tete'nin ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Mertens'in kaleci Jensen ile karşı karşıya vuruşunda, top uzak köşeden auta çıktı.

8. dakikada Mertens'in yaklaşık 25 metre mesafeden çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak üst direkten döndü.

15. dakikada hızlı gelişen ev sahibi takım atağında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Traore, açısını düzelttikten sonra yay içine girdi. Bu oyuncunun yerden şutunda kaleci Muslera, sağına yatarak topu kornere çeldi.

21. dakikada Angelino'nun soldan ortasında altıpas önünde uygun durumdaki Tete'nin kafayla vurduğu top, kaleci Jensen'de kaldı.

34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından şutunda kaleci Jensen meşin yuvarlağı kontrol etti.

35. dakikada sarı-kırmızılı takım penaltı kazandı. Angelino'nın soldan ortasında Icardi, Okan Erdoğan ile girdiği mücadelede yerde kalınca, hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.

37. dakikada topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, penaltıyı paslaşarak kullandı. Geriden gelen Icardi, uygun durumda meşin yuvarlağı yandan auta attı.

42. dakikada Galatasaray öne geçti. Soldan gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına girdikten sonra pasını penaltı noktası gerisindeki Icardi'ye aktardı. Arjantinli yıldız, topu düzelttikten sonra yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 0-1.

60. dakikada sağdan ceza sahasına giren Traore'nin ortasında penaltı noktası civarındaki Ethemi, gelişine şutunu çekti ancak top üstten auta çıktı.

67. dakikada Tete'nin pasıyla sağ kanatta buluşan Kerem Demirbay'ın uzaktan sert şutunda, top üst direkten döndü.

79. dakikada Galatasaray'ın golü Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla iptal edildi. Zaha'nın pasıyla ceza sahasına hareketlenen Barış Alper, sağ çaprazda bekletmeden ortasını yaptı. Arka direğe gelen topu Abdülkerim ağlara gönderdi. Hakem Abdulkadir Bitigen önce gol kararı verirrken, yapılan VAR incelemesinin ardından pozisyonda Abdülkerim'in ofsaytta olduğu tespit edildi.

82. dakikada Sambissa'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, top kaleci Muslera'da kaldı.

Mücadele sarı-kırmızılı takımın 1-0 galibiyetiyle sona erdi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Ndao (Dk. 61 Sambissa), Loshaj (Dk. 90+1 Eslem Öztürk), Rroca, Ethemi (Dk. 71 Jackson), Mamadou (Dk. 61 İbrahim Yılmaz), Traore (Dk. 71 Muammer Sarıkaya)

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira (Dk. 84 Nelsson), Kerem Demirbay (Dk. 78 Oliveira), Tete (Dk. 78 Bakambu), Mertens (Dk. 56 Zaha), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 78 Barış Alper Yılmaz), Icardi

Gol: Dk. 42 Icardi (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 86 Kaan Ayhan, Dk. 90+4 Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Dk. 90+4 Rroca (İstanbulspor)

AA