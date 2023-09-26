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42. dakikada Galatasaray öne geçti. Soldan gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına girdikten sonra pasını penaltı noktası gerisindeki Icardi'ye aktardı. Arjantinli yıldız, topu düzelttikten sonra yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 0-1.

35. dakikada sarı-kırmızılı takım penaltı kazandı. Angelino'nın soldan ortasında Icardi, Okan Erdoğan ile girdiği mücadelede yerde kalınca, hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.

34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından şutunda kaleci Jensen meşin yuvarlağı kontrol etti.

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15. dakikada hızlı gelişen ev sahibi takım atağında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Traore, açısını düzelttikten sonra yay içine girdi. Bu oyuncunun yerden şutunda kaleci Muslera, sağına yatarak topu kornere çeldi.

3. dakikada Tete'nin ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Mertens'in kaleci Jensen ile karşı karşıya vuruşunda, top uzak köşeden auta çıktı.

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