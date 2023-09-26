2. dakikada Boey'in sağdan ortasından penaltı noktası üzerine gelen topa Kerem Aktürkoğlu bekletmeden vurdu. Kaleci Jensen, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
3. dakikada Tete'nin ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Mertens'in kaleci Jensen ile karşı karşıya vuruşunda, top uzak köşeden auta çıktı.
8. dakikada Mertens'in yaklaşık 25 metre mesafeden çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak üst direkten döndü.
15. dakikada hızlı gelişen ev sahibi takım atağında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Traore, açısını düzelttikten sonra yay içine girdi. Bu oyuncunun yerden şutunda kaleci Muslera, sağına yatarak topu kornere çeldi.
21. dakikada Angelino'nun soldan ortasında altıpas önünde uygun durumdaki Tete'nin kafayla vurduğu top, kaleci Jensen'de kaldı.
34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından şutunda kaleci Jensen meşin yuvarlağı kontrol etti.
35. dakikada sarı-kırmızılı takım penaltı kazandı. Angelino'nın soldan ortasında Icardi, Okan Erdoğan ile girdiği mücadelede yerde kalınca, hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.
37. dakikada topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, penaltıyı paslaşarak kullandı. Geriden gelen Icardi, uygun durumda meşin yuvarlağı yandan auta attı.
42. dakikada Galatasaray öne geçti. Soldan gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına girdikten sonra pasını penaltı noktası gerisindeki Icardi'ye aktardı. Arjantinli yıldız, topu düzelttikten sonra yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 0-1.
Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Ndao, Loshaj, Rroca, Ethemi, Mamadou, Traore
Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Gol: Dk. 42 Icardi (Galatasaray)