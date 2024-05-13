Suriye'deki rejimin ajansı SANA'nın haberine göre, Deyrizor, Hama, Şam kırsalı ile Suveyda illerine yeni valiler atandı.

Buna göre, Deyrizor iline Mutaz Kattan, Şam Kırsalına Ahmed Halil, Hama'ya Maen Abbud ve Suveyda iline eski istihbarat şefi Ekrem Ali Muhammed atandı.

Bir yıl aşkın süredir yönetim karşıtı protestoların sürdüğünü Suveyda'ya eski istihbarat şefi Muhammed'in vali olarak atanması ise dikkati çekti.

Erkem Ali Muhammed

1962 Humus doğumlu ve hukuk fakültesi mezunu olan Erkem Ali Muhammed, Halep'te 2009-2013 yıllarında güvenlik daire başkanı görevini yapmıştı.

Muhammed'in, güvenlik daire başkanı olarak görev yaptığı Halep'te, Esed rejimi karşıtı protestolarda sivillere yönelik katliam emirleri verdiği, hukuksuzca alıkonanlara işkenceye varan şiddet uyguladığı biliniyor.

2016'ya kadar Tartus ilinde güvenlik daire başkanlığı yapan Muhammed, 2019'da genel istihbarat dairesine birinci yardımcılığına getirilmişti.

Dürzi nüfusun ağırlıklı olduğu Suveyda genelinde Ağustos 2023'ten bu yana rejim karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Esed rejimi, nisanda başkent Şam'dan yüzlerce asker ile onlarca tank ve zırhlı aracı Suveyda'ya sevk etmişti.

Suveyda'da Dürzi topluluğunun ruhani lideri Hikmet el-Hecri de askeri sevkiyatın ardından yaptığı açıklamada, ilde gerginliğin yükselmesine karşı uyarıda bulunmuştu.