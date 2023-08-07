Haber: Beyza Betül Cihan

Dün akşam saatlerinde İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan Piri Reis Mahallesi'ndeki bir sitede, yabancı uyruklu bir kadının çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla korkunç bir olay yaşandı. Komşuların kaydettiği görüntülere göre, yaşanan olayda annenin çocuklarına yönelik sözleri ve komşunun uyarıları büyük şok yarattı.

Olayın meydana geldiği dairede yaşananların çocukların çığlıkları ve annenin dehşet verici sözleri ile anlaşılıyor. Dışarıda bekleyen komşusu tarafından uyarılan kadının, "Ufacık çocuk, yapmayın. Sesi bize kadar geliyor" uyarısına verdiği cevap ise tüyler ürpertici. Anne, "Ben kendi çocuğumu öldürsem bile benim hakkımdır" ifadeleriyle tepki gösterdiği duyuluyor.

Olaya tanıklık eden yan dairede oturan komşular, cep telefonu kameralarıyla yaşananları saniye saniye kaydetti. Polis ekipleri, olaya ilişkin soruşturmayı sürdürüyor ve çocukların güvenliği için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirtiyor.