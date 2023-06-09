İSTANBUL- The Mandalorian’ ile başlayan ‘Star Wars’ yolculuğuna yepyeni bir dizi ile devam etmeye hazırlanıyor. Lucasfilm imzalı ‘Star Wars: Ahsoka’, 23 Ağustos’tan itibaren izleyicilerle buluşacak.

İmparatorluğun düşüşünden sonra geçen ‘Star Wars: Ahsoka’, galaksiye yönelik çıkan bir tehdidi araştıran eski Jedi Şövalyesi Ahsoka Tano’yu konu alıyor.

Rosario Dawson’ın Ahsoka karakteriyle başrolde yer aldığı dizide Dawson’a Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead, Ray Stevenson, Ivanna Sakhno, Diana Lee Inosanto, David Tennant, Lars Mikkelsen ve Eman Esfandi eşlik ediyor. Dave Filoni’nin kaleme aldığı ve yapımcıları arasında Jon Favreau’nun da yer aldığı ‘Star Wars: Ahsoka’, Star Wars evrenini sevenler ve bu dünyayı daha yakından tanımak isteyenler için aksiyonu yüksek keyifli bir seyirlik vaat ediyor.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL