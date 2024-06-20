Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın 7. gününde C Grubu maçları yapıldı. Münih Futbol Arena'da Slovenya ile Sırbistan, Frankfurt Arena'da ise Danimarka ile İngiltere karşı karşıya geldi. Müsabakalar, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

İkinci maçların ardından İngiltere 4 puanla liderliğini sürdürdü. Bu ülkenin ardından ikişer puanlı Danimarka ile Slovenya sıralandı. Grubun son sırasında ise bir puanlı Sırbistan yer aldı.

Puan durumu

C Grubu'nda ikinci maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar

O

G

B

M

A

Y

AV.

P

İngiltere

2

1

1

0

2

1

1

4

Danimarka

2

0

2

0

2

2

0

2

Slovenya

2

0

2

0

2

2

0

2

Sırbistan

2

0

1

1

1

2

-1

1

Üçüncü maçların programı

C Grubu'nda 25 Haziran Salı günü TSİ 22.00'de oynanacak son maçların programı şöyle:

İngiltere Slovenya (Köln Stadı)

U18 Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'nda yarı finale çıktı U18 Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'nda yarı finale çıktı

Danimarka-Sırbistan (Münih Futbol Arena)

Kaynak: AA