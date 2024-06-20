Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın 7. gününde C Grubu maçları yapıldı. Münih Futbol Arena'da Slovenya ile Sırbistan, Frankfurt Arena'da ise Danimarka ile İngiltere karşı karşıya geldi. Müsabakalar, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

İkinci maçların ardından İngiltere 4 puanla liderliğini sürdürdü. Bu ülkenin ardından ikişer puanlı Danimarka ile Slovenya sıralandı. Grubun son sırasında ise bir puanlı Sırbistan yer aldı.

Puan durumu

C Grubu'nda ikinci maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV. P İngiltere 2 1 1 0 2 1 1 4 Danimarka 2 0 2 0 2 2 0 2 Slovenya 2 0 2 0 2 2 0 2 Sırbistan 2 0 1 1 1 2 -1 1

Üçüncü maçların programı

C Grubu'nda 25 Haziran Salı günü TSİ 22.00'de oynanacak son maçların programı şöyle:

İngiltere Slovenya (Köln Stadı)

Danimarka-Sırbistan (Münih Futbol Arena)