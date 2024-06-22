Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada D Grubu'ndaki ikinci müsabakalarda Polonya ile Avusturya ve Hollanda ile Fransa karşılaştı.

Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki maçta Avusturya, Polonya'yı 3-1 yendi. Leipzig Stadı'nda oynanan mücadelede ise Hollanda ile Fransa ise 0-0 berabere kaldı.

İkinci maçların ardından Hollanda ve Fransa 4'er puanla ilk iki sırada yer aldı. İki takımın ardından 3 puanlı Avusturya ve puansız Polonya sıralandı.

Puan durumu

D Grubu'nda ikinci maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV. P Hollanda 2 1 1 0 2 1 1 4 Fransa 2 1 1 0 1 0 1 4 Avusturya 2 1 0 1 3 2 1 3 Polonya 2 0 0 2 2 5 -3 0

Üçüncü maçların programı

D Grubu'nda 25 Haziran Salı günü TSİ 19.00'da oynanacak son maçların programı şöyle:

Hollanda-Avusturya (Berlin Olimpiyat Stadı)

Fransa-Polonya (BVB Dortmund Stadı)