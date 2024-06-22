Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada D Grubu'ndaki ikinci müsabakalarda Polonya ile Avusturya ve Hollanda ile Fransa karşılaştı.
Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki maçta Avusturya, Polonya'yı 3-1 yendi. Leipzig Stadı'nda oynanan mücadelede ise Hollanda ile Fransa ise 0-0 berabere kaldı.
İkinci maçların ardından Hollanda ve Fransa 4'er puanla ilk iki sırada yer aldı. İki takımın ardından 3 puanlı Avusturya ve puansız Polonya sıralandı.
Puan durumu
D Grubu'nda ikinci maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV.
|P
|Hollanda
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|Fransa
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|4
|Avusturya
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|1
|3
|Polonya
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
Üçüncü maçların programı
D Grubu'nda 25 Haziran Salı günü TSİ 19.00'da oynanacak son maçların programı şöyle:
Hollanda-Avusturya (Berlin Olimpiyat Stadı)
Fransa-Polonya (BVB Dortmund Stadı)
Kaynak: AA