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Yunus Akgün: Bu maçı unutmak istiyoruz

Yunus Akgün: Bu maçı unutmak istiyoruz

Gruptaki üçüncü ve son maçların programı (TSİ) şöyle:

E Grubu'nda ikinci maçlar sonucunda oluşan puan durumu şöyle:

Bu sonuçların ardından gruptaki 4 takım da üçer puanla sıralandı. Liderlik koltuğunda Romanya otururken, ikinci sırayı Belçika aldı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada E Grubu 'nun ikinci müsabakalarında Ukrayna, Slovakya'yı 2-1, Belçika da Romanya'yı 2-0 mağlup etti.

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