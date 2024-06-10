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Türkiye, EURO 2024'te F Grubu'ndaki ilk maçında 18 Haziran'da Gürcistan ile karşılaşacak.

Gürcistan, 10. dakikada Otar Kiteishvili ve 33. dakikada Georges Mikautadze'nin golleriyle 2-0 öne geçerken Karadağ, 66. dakikada Stevan Jovetic'in golüyle farkı bire indirdi.

Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda üç milli sporcu finale yükseldi

Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda üç milli sporcu finale yükseldi

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek EURO 2024 'te Türkiye ile F Grubu'nda yer alan Gürcistan Milli Takımı, Karadağ 'daki Podgorica Şehir Stadı'ndaki hazırlık maçında Karadağ ile karşı karşıya geldi.

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