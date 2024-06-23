2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) gruplarında ikinci maçlar sona erdi.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada dörderli 6 grupta mücadele eden 24 takım, 12 maç yaptı.

Merih Demiral: Bu mağlubiyetin üstesinden geleceğiz Merih Demiral: Bu mağlubiyetin üstesinden geleceğiz

İkinci müsabakaların ardından A Grubu'nda Almanya, B Grubu'nda İspanya ve F Grubu'nda Portekiz, son 16 turunu garantiledi.

Sonuçlar ve grupların puan durumları şöyle:

A Grubu

Almanya-Macaristan: 2-0

İskoçya-İsviçre: 1-1

Takım 0 G B M A Y AV P
Almanya 2 2 0 0 7 1 6 6
İsviçre 2 1 1 0 4 2 2 4
İskoçya 2 0 1 1 2 6 -4 1
Macaristan 2 0 0 2 1 5 -4 0

B Grubu

Hırvatistan-Arnavutluk: 2-2

İspanya-İtalya: 1-0

Takım O G B M AG YG AV P
İspanya 2 2 0 0 4 0 4 6
İtalya 2 1 0 1 2 2 0 3
Arnavutluk 2 0 1 1 3 4 -1 1
Hırvatistan 2 0 1 1 2 5 -3 1

C Grubu

Slovenya-Sırbistan: 1-1

Danimarka-İngiltere: 1-1

Takım O G B M A Y AV P
İngiltere 2 1 1 0 2 1 1 4
Danimarka 2 0 2 0 2 2 0 2
Slovenya 2 0 2 0 2 2 0 2
Sırbistan 2 0 1 1 1 2 -1 1

D Grubu

Polonya-Avusturya: 1-3

Hollanda-Fransa: 0-0

Takım O G B M A Y AV P
Hollanda 2 1 1 0 2 1 1 4
Fransa 2 1 1 0 1 0 1 4
Avusturya 2 1 0 1 3 2 1 3
Polonya 2 0 0 2 2 5 -3 0

E Grubu

Slovakya-Ukrayna: 1-2

Belçika-Romanya: 2-0

Takım O G B M A Y AV P
Romanya 2 1 0 1 3 2 1 3
Belçika 2 1 0 1 2 1 1 3
Slovakya 2 1 0 1 2 2 0 3
Ukrayna 2 1 0 1 2 4 -2 3

F Grubu

Gürcistan-Çekya: 1-1

Türkiye-Portekiz: 0-3

Takım O G B M A Y AV. P
Portekiz 2 2 0 0 5 1 4 6
Türkiye 2 1 0 1 3 4 -1 3
Çekya 2 0 1 1 2 3 -1 1
Gürcistan 2 0 1 1 2 4 -2 1
Kaynak: AA