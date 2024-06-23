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Sonuçlar ve grupların puan durumları şöyle:

İkinci müsabakaların ardından A Grubu'nda Almanya, B Grubu'nda İspanya ve F Grubu'nda Portekiz, son 16 turunu garantiledi.

Merih Demiral: Bu mağlubiyetin üstesinden geleceğiz

Merih Demiral: Bu mağlubiyetin üstesinden geleceğiz

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada dörderli 6 grupta mücadele eden 24 takım, 12 maç yaptı.

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