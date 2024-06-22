İngiliz Hinduja ailesinin dört üyesi, Cenevre'deki Hintli ev işçilerini sömürdükleri gerekçesiyle İsviçre mahkemesi tarafından çeşitli hapis ve para cezasına çarptırıldı. Cenevre mahkemesi, ailenin İsviçre vatandaşı olan dört üyesinin yargılanmasına karar verdi. Prakash Hinduja (78) ve eşi Kamal (75) dört yıl altı ay hapis cezası alırken, oğulları Ajay (56) ve gelinleri Namrata (50) dörder yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, aile Cenevre Kantonuna 850 bin İsviçre Frangı ödemekle yükümlü kılındı.

Sanıkların avukatları kararı temyiz edeceklerini duyurdu. Avukat Robert Assaël, mahkemenin davranışı hukuki değil ahlaki gerekçelerle değerlendirdiği hissine kapıldığını belirtti. Mahkeme Başkanı, sanıkların bencilce hareket ettiklerini ve işbirliklerinin zayıf olduğunu ifade etti. Anne ve baba sağlık nedenleriyle duruşmaya katılmadı. Savcı Yves Bertossa, sanıkların kaçma riski taşıdığını öne sürerek gözaltına alınmalarını talep etmişti.

Hinduja ailesi, İngiltere'nin en zenginleri arasında yer alıyor ve 37 milyar sterlinlik servete sahip olduğu belirtiliyor. Mahkeme, personelin pasaportlarına el konulduğunu ve ayda ortalama 325 İsviçre Frangı maaş aldıklarını, bu maaşın İsviçre'deki ev işçileri için beklenen ücretin çok altında olduğunu açıkladı. Maaşlarının olması gerekenden yüzde 80 ila yüzde 90 daha düşük olması nedeniyle aile "tefecilik" suçundan mahkum edildi.