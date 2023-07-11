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Everest Zirvesi'nde görüş mesafesinin azalması, muson yağmurları ve hava muhalefeti sebebiyle mayısta bölgede dağcılık sezonunu sonlandı ve yaz aylarında dağlara nadiren uçuş düzenleniyor.

Biden, NATO Zirvesi kapsamında Zelenskiy ile bir araya gelecek

Biden, NATO Zirvesi kapsamında Zelenskiy ile bir araya gelecek

Bölgede, muson döneminde uçuşların ertelenmesi ve güzergahın değiştirilmesinin yaygın olduğu biliniyor.

İrtibatın kesildiği helikopterdeki 6 kişi için arama çalışmaları başlatıldı.

Everest Zirvesi 'nden başkent Katmandu'ya dönüş yolculuğunda radardan kaybolan helikopterin pilot ile 5 yabancı turist taşıdığı kaydedildi.

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