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Galatasaray Ekmas, deplasmanda TOFAŞ'ı uzatmalarda mağlup etti

Galatasaray Ekmas, deplasmanda TOFAŞ'ı uzatmalarda mağlup etti

Sıralama turlarının bugün koşulacağı, yarışın ise yarın TSİ 23.00'te başlayacağı Miami Grand Prix 'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Liderin 3.371 saniye gerisinde Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ikinci, Verstappen'in Meksikalı takım arkadaşı Sergio Perez ise 5.095 saniye farkla üçüncü oldu.

Son üç yılın şampiyonu Verstappen, birinci cepten başladığı yarışta damalı bayrağı ilk sırada gördü ve 8 puanı hanesine yazdırdı.

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