Haber: Damla Oya Erman

Zuckerberg, şirketi 2004 yılında kurduğundan beri direksiyonun başında ve diğer büyük teknoloji şirketlerinin kurucu babalarının aksine henüz görevi başka birine devretmedi.

Amazon'un Jeff Bezos ve Google'ın Larry Page gibi isimler uzun süreli hizmetlerin ardından şirketlerini bir sonraki nesle bıraktılar. Ancak Zuckerberg, hala sıkı bir kontrolle şirketin başında ve metaverse ve yapay zeka gibi uzun vadeli eğilimlere büyük bahisler yapıyor.

Zuckerberg, geçen hafta Meta'nın yapay genel zeka (AGI) konusundaki büyük planlarına dair ipuçları verdi. Ancak AGI'nın ne zaman gerçekleşeceği veya nasıl bir şekilde ortaya çıkacağı hakkında detayları paylaşmadı. Meta hisselerinin son 12 ayda %168 artması, şirketin değerini 1 trilyon doların üzerine çıkarmış durumda ve Zuckerberg'ün net değeri Bloomberg'e göre 142 milyar dolara ulaşmış durumda.

Ancak Bloomberg'deki bir analize göre, Zuckerberg, metaverse konusundaki vizyonunu insanlara gerçekten anlatma konusunda başarılı olmadı. Özellikle Meta'nın sanal gerçeklik teknolojisini içeren Reality Labs bölümü, 2019 yılından bu yana toplamda 47 milyar dolarlık zarar kaydetmiş durumda. Meta, bu alana en az bir on yıl daha yatırım yapmaya devam etmeyi planlıyor.

Meta'nın CTO'su Andrew Bosworth, bu tür yükselen teknolojilere uzun vadeli bahisler yapmanın kolay olmadığını ve garanti bir başarı getirmediğini belirtiyor. Ancak Bosworth, bu tür hamlelerin teknoloji şirketleri için uzun vadeli relevant kalmanın en değerli yollarından biri olduğunu söylüyor.

Zuckerberg, şirketin başında ne kadar süre kalacağı veya başka bir projeye geçip geçmeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapmadı. Ancak 40 yaşına girmeye hazırlanan Zuckerberg'in Meta'daki gelecek on yılına dair planları netleşiyor gibi görünüyor. Meta, Business Insider'ın talebine henüz yanıt vermedi.