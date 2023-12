Haber: Damla Oya Erman

U.S. Attorney Northern District of Georgia Ryan K. Buchanan'ın Ofisi'ne göre, Furlow-Smiles, 2017'den 2021'e kadar Facebook, Inc. (şu anda Meta olarak biliniyor) bünyesinde baş stratejist, global çalışan kaynak gruplarının ve çeşitlilikle ilgili global başkan olarak görev yaptı.

Buchanan, yaptığı açıklamada, "Bu sanık, Facebook için küresel bir çeşitlilik yöneticisi olarak güven pozisyonunu kötüye kullanarak şirketi milyonlarca dolar dolandırdı. Bu, DEI misyonunun önemini zayıflatmanın sinsice kötü sonuçlarını görmezden gelmektir" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri Savcısı'na göre Furlow-Smiles, Facebook'un masraf hesabını lüks bir yaşam tarzı için kullanmak üzere California ve Georgia'da kullanmış.

Furlow-Smiles'ın, Buchanan'ın belirttiğine göre, Facebook fonlarını saç stilistleri, bebek bakıcıları ve özellikle 18.000 dolarlık bir okul harçları gibi kişisel harcamalarını karşılamak için sahtekarlıkla kullandığı ortaya çıktı.

Buchanan, Furlow-Smiles'ın "düzeninin" şirket kredi kartlarını PayPal, Venmo ve Cash App'e bağlamak, ardından bu kartları hiç gerçekleşmeyen hizmetler için diğer insanlara ödeme yapmak amacıyla kullanmak olduğunu söylüyor.

Araştırmacılara göre, ödemeleri alan arkadaşlar, akrabalar ve iş arkadaşları daha sonra bu paraların bir kısmını Furlow-Smiles'a geri vermiş.

Buchanan, "Furlow-Smiles, dürüst ve zorlu çalışma yerine dolandırıcılık yoluyla şatafatlı bir yaşam tarzını finanse etmek için akrabalarını, arkadaşlarını ve diğer ortaklarını suçlarına karıştı" diyor.

Barbara Furlow-Smiles'ın cezasının 19 Mart 2024 tarihinde verilmesi planlanıyor.