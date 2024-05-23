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Uzunluğu 229 metre, genişliği 36 metre olan Fatih Sondaj Gemisi , 51 bin 283 groston ağırlığa sahip bulunuyor.

Geminin son durumuna ilişkin bilgi veren Bayraktar, paylaşımında, "Karadeniz'de yeni keşiflere yelken açıyoruz. Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya Gaz Sahası'nda Göktepe-2 adını verdiğimiz kuyuda sondaj çalışmalarına başladı. Bir taraftan üretimi artırırken, diğer yandan yeni sahalarda aramalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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