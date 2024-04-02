Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 90 dakika boyunca beklenmeyen bir durumla karşılaşmadıklarını söyledi.

İlk yarı alan baskısıyla başladıklarını kaydeden Tekke, "Top bizdeyken doğru yerleşim, çok kaliteli hücumlar, bitirilememiş hücumlar var. İlk yarı skor olarak yakaladığımızdan azıyla içeri girdik, 2-0 tehlikeli bir skor. İkinci yarı özellikle beklemeyi tercih ettim çünkü Gaziantep risk aldığında biraz spontaneye dönüyor. Doğal olarak mecburiyetten Selçuk kardeşimizin çok zamanı olmadığından." diye konuştu.

Beklerken şut fırsatları doğduğunu aktaran Tekke, "Genel hatlarıyla iyiydik. Bence maçın en önemlisi yerleşimimiz gayet iyiydi. Oyuncularımı kutlarım. Maç performansından ziyade antrenman performansı, tekrarlarımız, bu durumun oluşmasında en büyük pay sahibi. Dolayısıyla tüm oyuncularımı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.