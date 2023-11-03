Haber: Damla Oya Erman

FBI'nın Denver şubesi tarafından geçen hafta atılan bir tweet'te, alışveriş merkezleri ve havalimanlarında bulunan bu tür kamu USB istasyonlarının, kötü amaçlı yazılımların ve izleme yazılımlarının yayılmasında kötü niyetli aktörler tarafından kullanıldığı belirtiliyor. FBI, herhangi özel bir örnek sunmamış olsa da, tüketicilere kendi şarj cihazlarını ve USB kablolarını kullanmalarını öneriyor.

Cihazlarının pil seviyesi kritik derecede düşük olduğunda kamusal şarj istasyonları cazip gelebilir, ancak güvenlik uzmanları yıllardır bu tür bir riskin altını çiziyor. 2011 yılında, araştırmacılar bu sorunu tanımlamak için "juice jacking" terimini kullanmıştı. Güvenlik firması Authentic8'den Drew Paik, 2017 yılında CNN'e verdiği röportajda, "Telefonunuzu [kompromize edilmiş] bir priz veya şarj cihazına takmak, cihazınızın enfekte olmasına neden olur ve bu da tüm verilerinizi tehlikeye atar" dedi.

Cihazınızı şarj etmek için kullandığınız kablo, aynı zamanda telefonunuzdan diğer cihazlara veri göndermek için kullanılır. Örneğin, iPhone'unuzu şarj kablosuyla Mac'inize bağladığınızda, telefonunuzdaki fotoğrafları bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Bir port kompromize edildiğinde, bir hacker'ın alabileceği bilgilerin sınırı olmadığını belirtiyor.

FBI, kamu şarj istasyonlarının kullanımından kaçınma uyarısı yaparken, bu önerilerin ABD'de bu hafta yürürlüğe gireceğini ve gelecek yıl daha fazla ülkenin de bu konuda bilgilendirileceğini belirtti. Kamu telefon şarj istasyonlarından kaçınmanın yanı sıra FBI, gençler için tasarlanan birçok cihazda bulunan "ara ver" hatırlatmalarını ve kriz kaynakları hakkındaki bilgileri daha belirgin hale getirme çabasının bir parçası olarak geniş kapsamlı bir güncelleme de yapıyor.

Sosyal medya platformları, özellikle genç kullanıcıların zihinsel sağlıkları üzerindeki etkileri nedeniyle giderek daha fazla denetim altında. 2021 yılında, Instagram ve YouTube, genç kullanıcılara aşırı kilo kaybını tasvir eden içeriklerin hesaplarını tanıtmakla eleştirilmişti. Bu yılın başlarında, YouTube, yeme bozukluğu içerikleriyle ilgili politikalarını güncelledi ve konuyla ilgili bazı video türlerini yasakladı, diğerlerini ise sadece yetişkin kullanıcılar tarafından görüntülenebilir hale getirdi. YouTube, son yıllarda aşılar ve kürtaj gibi tıbbi konulardaki yanlış bilgileri nasıl ele alacağını da güncelledi.

FBI'ın tavsiye ettiği gibi, kamu telefon şarj istasyonlarının güvenliği konusunda hala ciddi endişeler var ve tüketicilerin kendi güvenliklerini koruma konusunda dikkatli olmaları gerekiyor.